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Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC Karasuları dışına çıkış ve giriş yaptı

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Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC Karasuları dışına çıkış ve giriş yaptı
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün (05.05.2017), saat 10:00 sıralarında, Yenierenköy’de, H.B.(E-45) ve T.B.(E-49),  H.B’ye ait sürat teknesiyle Balalan-Yenierenköy açıklarından denize açılıp, 12 deniz mili olan karasularını ihlal ederek KKTC’den çıkış yaptıktan sonra, adı edilenler yine aynı gün saat 13:30 sıralarında aynı tekne ile Dipkarpaz açıklarında “Issız Ada” diye bilinen bölgeden gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan tekrardan KKTC karasularına giriş yaptıkları esnada KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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