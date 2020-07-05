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Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptı

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Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptı
Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptı

Gazimağusa’da tespit edilen H.H.H.’nin (E-23),  3 Temmuz tarihinde tespit edilemeyen bir yerden muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi. 

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

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