Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptı

Gazimağusa’da tespit edilen H.H.H.’nin (E-23), 3 Temmuz tarihinde tespit edilemeyen bir yerden muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.
Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.
Gazimağusa’da tespit edilen H.H.H.’nin (E-23), 3 Temmuz tarihinde tespit edilemeyen bir yerden muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.
Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.