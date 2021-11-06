Muhaceret Memurlarının İnsanlık Dışı Ve Irkçı Muamelesinden Şikâyetler Çok

Rum Başkanlık Sarayı’nda yabancı yatırımcıyı çekmek için devreye konulan yeni düzenlemeleri anlatmak üzere dün düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılan yabancı yatırımcılar Muhaceret ve Yabancılar Dairesi’nin insanlık dışı ve ırkçı muamelesinden şikâyet etti.



Fileleftheros’un haberine göre Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve İnovasyon Müsteşarı Kiriakos Kokkinos teknoloji, inovasyon, denizcilik, araştırma ve kalkınma alanlarındaki yeni düzenlemeleri anlatmak üzere gittiği toplantıda yabancı yatırımcıların ilgili dairelerin prosedürleri, memurların insanlık dışı ve ırkçı davranışlarıyla ilgili şikâyetleri ile karşılaştı.



Gazeteye göre adının saklı kalması koşuluyla Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Hindistanlı bir işadamı, 1989’dan beri Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösterdiklerini, birçok devlet dairesinde insanlık dışı muamele gördüklerini belirterek memurların, ten rengi farklı insanlarla konuşurken kelimelerini iyi seçmesi gerektiğini söyledi. “Dairelerde çalışan bazı insanlarla işlem yapmak gerçekten insanlık dışı, keşke bilgisayarla işlem yapabilsek” diyen Hintli işadamı 2 ay önce Muhaceret dairesinden randevu almak için 2 hafta boyunca 160 kez aramalarına rağmen randevu alamadıklarını, sonunda 200 Euro vererek bir aracı tuttuklarını ve işlerinin bir günde hallolduğunu anlattı.

Doğasını, kültürel mirasını sevdikleri için Güney Kıbrıs’a gittiklerini ancak şimdi faaliyetlerini Norveç’e taşıdığını söyleyen işadamı doğanın tahrip edilmesinden, yangınlardan ve yoğun trafik sorunundan büyük hayal kırıklığı belirterek “belediyeler yok, hükümet kayıtsız görünüyor” dedi.



“BrainRocket” Halkla İlişkiler Müdürü Hamza Afifi şirketinin özellikle muhaceret dairesinde büyük sorunlar yaşadığını belirterek “insanlarımızın bir randevu almak için Limasol’ Muhaceret dairesine gidebilmesi yaklaşık iki ay sürüyor” dedi.



Limasol’da faaliyet gösteren ve 3/4’ü yerli olmak üzere 400 istihdamı olan The Soul Publishing CEO’su Arthur Mamedov ve MSCH Shipmanagement Grubu CEO’su Prabha Jha da Rum bakanların yeni vizyonunun başta Muhaceret dairesi olmak üzere diğer bütün dairelerin son memuruna kadar ulaşması ümidini dile getirdi.