Muhaceret personeline seyahat belgeleri sahteciliğinin tespiti eğitimi verildi...

Hafta süresince Polis Okulu Müdürlüğünde düzenlenen “Seyahat Belgeleri Sahteciliğinin Tespiti” eğitimine, Polis Genel Müdürlüğünde Deniz ve Havalimanları ile Kara Geçiş Kapılarında ve diğer muhaceret birimlerinde görev yapan memurlar katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli eğitmenler tarafından verilen eğitimle; muhaceret görevi yürüten personelin, sahte seyahat belgelerini tespit etmek konusunda bilinçlenmesi ve şahısların seyahat belgelerinin daha etkin kontrol edilmesi amaçlanmıştır.

Eğitimin tamamlanmasının ardından bugün düzenlenen törenle, kursiyerlere sertifikaları ve eğitmenlere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Törene, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER, Muhaceret Müdürü Fevzi ÖZTÜMEN, Eğitmenler, Polis Okulu Müdürlüğü personeli ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER; Polis Teşkilatında muhaceret birimlerinde görev yapan personelin, almış oldukları bu eğitim sayesinde kendilerini bir adım daha ileriye taşıyacaklarını ve öğrendiklerini görevlerine yansıtacaklarına dair inancının tam olduğunu belirtti ve eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen TC Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC İçişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, eğitimin Polis Teşkilatına ve Ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.