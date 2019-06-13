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Muhafazakar Parti'de ilk turun galibi Boris Johnson

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Muhafazakar Parti'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ilk turunda en fazla oyu alan aday Boris Johnson oldu
Muhafazakar Parti'de ilk turun galibi Boris Johnson

Boris Johnson 114  oyla ilk turu galip kapatırken,  Jeremy Hunt 43 , Michael Gove 37 , Dominic Raab 27 , Sajid Javid 23,  Matt Hancock 20 , Rory Stewart ise 19 oy aldı.

Mark Harper , Andrea Leadsom ve  Esther McVey ise seçimlerin il turunda elenmiş oldu

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