Muhafazakar Parti'de ilk turun galibi Boris Johnson

Boris Johnson 114 oyla ilk turu galip kapatırken, Jeremy Hunt 43 , Michael Gove 37 , Dominic Raab 27 , Sajid Javid 23, Matt Hancock 20 , Rory Stewart ise 19 oy aldı.
Mark Harper , Andrea Leadsom ve Esther McVey ise seçimlerin il turunda elenmiş oldu
Boris Johnson 114 oyla ilk turu galip kapatırken, Jeremy Hunt 43 , Michael Gove 37 , Dominic Raab 27 , Sajid Javid 23, Matt Hancock 20 , Rory Stewart ise 19 oy aldı.
Mark Harper , Andrea Leadsom ve Esther McVey ise seçimlerin il turunda elenmiş oldu
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