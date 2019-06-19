  • BIST 93.780
  • Altın 253,026
  • Dolar 5,8563
  • Euro 6,5593
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Muhafazakar Parti'nin lider adayı Boris Johnson ikinci turda da ilk sırada

» »
İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik seçiminde yapılan ikinci tur oylamasında da eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson 126 oyla ilk sırayı aldı.
Muhafazakar Parti'nin lider adayı Boris Johnson ikinci turda da ilk sırada

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lider adayı olan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ilk turdaki zaferinin ardından ikinci turda da birinci sırayı aldı.

Johnson, ilk turda aldığı 114 oyu 126’ya çıkararak ilk sırada çıktı. Johnson'ın peşinden gelen isimse şu anki İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt. Hunt, yalnızca 46 oy alabildi.

SEÇİMLER ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sorumlu bakan Dominic Raab seçimden elenirken, Muhafazakar Parti'nin liderlik seçimleri üçüncü tura kaldı.

Üçüncü tur oylamasının Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

TRUMP JOHNSON'I DESTEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasını istiyor.

Trump, İngiltere ziyareti öncesinde Johnson'ın "harika bir başbakan" olacağını söylemiş, İngiltere siyasetine müdahalesi sebebiyle tepki çekmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra’da Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin üçüncüsü 30 Haziran’da yapılacak12 Haziran 2019 Çarşamba 10:24
  • İngiliz hemşire 8 bebeğin cinayeti ve 9’unu öldürmeye teşebbüsten tutuklandı11 Haziran 2019 Salı 19:23
  • Daily Telegraph: "İngiltere'de bazı zenginler düğünlerde şempanze eti yiyor"11 Haziran 2019 Salı 17:29
  • Johnson’dan AB’ye Brexit tazminatı resti09 Haziran 2019 Pazar 12:59
  • Theresa May, Muhafazakar Parti’nin liderliğinden resmi olarak istifa etti08 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
  • Trump, İngiltere Başbakanı May'le basın toplantısında protesto edildiği gösteriler için 'sahte haber' dedi04 Haziran 2019 Salı 21:27
  • 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali 23 Haziran’da Londra’da yapılıyor03 Haziran 2019 Pazartesi 10:27
  • Ziya Emir Türkiye'nin Londra Büyükelçisi ile görüştü28 Mayıs 2019 Salı 10:59
  • Avrupa Parlamentosu seçimi: İngiltere'de Brexit partisi zafer kazandı, iktidardaki Muhafazakar Parti yüzde 9'a geriledi27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:15
  • İngiltere İşçi Partisi’nden enerji ağlarını millileştirme planı26 Mayıs 2019 Pazar 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti