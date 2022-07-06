Muhalefet çok eleştirmişti ama 'e-Devlet Protokolü' Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi...

"Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasına Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhuriyet Meclisi’nin 20 Haziran 2022 tarihinde 27’inci birleşiminde oy çokluğu ile kabul edilen "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasına Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası" Bakanlar Kurulunca Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.
Yasa, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.
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