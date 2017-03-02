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Muhalefet güvensizlik önergesini sundu!

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Muhalefet güvensizlik önergesini sundu!
Anamuhalefet partisi CTP tarafınca geçtiğimiz gün açıklanan hükümetle ilgili güvensizlik önergesi kararı,bugün meclise sunuldu...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafınca yapılan açıklamada, bugün üçüncü denemeye rağmen bir türlü gerçekleşemeyen Cumhuriyet Meclisi toplantısının ikinci toplanma denemesi ardından Meclis Başkan Vekiline güvensizlik önergesinin verileceğini açıkladı.

Açıklamanın ardından meclis ikinci kez toplanmayı denedi fakat nisap sorunu yaşandı ve toplantı tüzük gereğince bir kez daha 24 saat süreyle ertelendi.

Yaşanan nisap sorunu sonrası, tüm muhalefet birleşerek hükümet ile ilgili güvensizlik önergesini Meclis Başkan Vekili’ne sundu.

Güvesizlik önergesi sunumunu CTP ile birlikte TDP ve Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı gerçekleştirdi. 

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