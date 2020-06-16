“Muhalefet hükümette çatlak peşinde, Başbakan gereğini yapar”

Meclis Başkan Yardımcısı, (Ulusal Birlik Partisi) UBP Milletvekili Zorlu Töre, tartışmaları süren özel jet krizi ile ilgili muhalefetin hükümette çatlak peşinde olduğunu söyledi. Başbakanın gereğini yapacağına inanç belirtti.

Ada TV’de konuşan Töre, 'özel jet' krizi hakkında ve ülkemize gelen ziyaretçilere ilişkin “Bakanlar Kurulu’ndan izinle geldi. İzinsiz gelmedi… Karantina uygulamasına uyuldu mu bu araştırılacak. Başka şeyler yaptılar mı… Sosyal medyada özellikle çok şeyler yazılıyor. Buna da bakılacak. Hükümetin bunu da açıklaması gerekir ki yapılacaktır. Muhalefet hükümette çatlak peşinde… Hükümette bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ama bir hata yapıldı ise elbette Başbakan kendisi değerlendirecek ve başarılı hükümete gölge düşürülmesine izin vermeyeceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.