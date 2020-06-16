  • BIST 111.631
  • Altın 379,668
  • Dolar 6,8405
  • Euro 7,7099
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

“Muhalefet hükümette çatlak peşinde, Başbakan gereğini yapar”

» »
Meclis Başkan Yardımcısı, UBP Milletvekili Töre, tartışmaları süren özel jet krizi ile ilgili muhalefetin hükümette çatlak peşinde olduğunu söyledi. Başbakanın gereğini yapacağına inanç belirtti.
“Muhalefet hükümette çatlak peşinde, Başbakan gereğini yapar”

Meclis Başkan Yardımcısı, (Ulusal Birlik Partisi) UBP Milletvekili Zorlu Töre, tartışmaları süren özel jet krizi ile ilgili muhalefetin hükümette çatlak peşinde olduğunu söyledi. Başbakanın gereğini yapacağına inanç belirtti.

Ada TV’de konuşan Töre, 'özel jet' krizi hakkında ve ülkemize gelen ziyaretçilere ilişkin “Bakanlar Kurulu’ndan izinle geldi. İzinsiz gelmedi… Karantina uygulamasına uyuldu mu bu araştırılacak. Başka şeyler yaptılar mı… Sosyal medyada özellikle çok şeyler yazılıyor. Buna da bakılacak. Hükümetin bunu da açıklaması gerekir ki yapılacaktır. Muhalefet hükümette çatlak peşinde… Hükümette bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ama bir hata yapıldı ise elbette Başbakan kendisi değerlendirecek ve başarılı hükümete gölge düşürülmesine izin vermeyeceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Muhalefet hükümette çatlak peşinde, Başbakan gereğini yapar”16 Haziran 2020 Salı 15:50
  • Sağlık Bakanlığı:Güney’de çalışanlar geçişler için PCR testi yapmalı16 Haziran 2020 Salı 15:46
  • BRTK Bütçesi komitede onaylandı16 Haziran 2020 Salı 15:43
  • UBP Merkez Yönetim Kurulu yarın toplanacak16 Haziran 2020 Salı 15:42
  • Taçoy: Mart’tan Mayıs’a piyasaya 800 milyonun üzerinde para enjekte edildi16 Haziran 2020 Salı 15:41
  • Poliste üst düzey atamalar yapıldı16 Haziran 2020 Salı 15:41
  • Kazım And ‘’Faizler düşürülsün ve borçtan dolayı hapislik kaldırılsın’’16 Haziran 2020 Salı 13:55
  • KKTC Merkez Bankası Başkanı Görevden Alınmalı16 Haziran 2020 Salı 13:30
  • Bankacılar ve Tefeciler İle Kol Kola Olan Bürokratlar Var16 Haziran 2020 Salı 13:13
  • Deniz, ekonomiyle ilgili sağlıklı karar alınamadığını belirtti16 Haziran 2020 Salı 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti