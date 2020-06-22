Muhalefet Meclis oturumundan ayrıldı!

Muhalefet Meclis'ten ayrıldı!
DP Milletvekili Serdar Denktaş'ın PGM'nin "ÖZEL JET" raporu ile ilgili hazırladığı ön raporu okumasndan sonra muhalefet milletvekilleri "Yazıkları olsun" diyerek Meclis oturumunu terk etti.
Muhalefet Meclis'ten ayrıldı!
DP Milletvekili Serdar Denktaş'ın PGM'nin "ÖZEL JET" raporu ile ilgili hazırladığı ön raporu okumasndan sonra muhalefet milletvekilleri "Yazıkları olsun" diyerek Meclis oturumunu terk etti.
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