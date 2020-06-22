Muhalefet meclisi terketti. Anayasa(değişiklik) oylaması ertelendi

Cumhuriyet Meclisi’nde ele alınması öngörülen Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi, nisaba takıldı.

‘Özel Jet skandalı’ soruşturma raporunun okunmasının ardından muhalefet tepki olarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu terk etti.

Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi oylaması, muhalefetin mecliste olmaması nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, öneriye ilişkin bilgi verdi.

Anaysa değişikliğinin yasa önerisi ile başladığını belirten Hasipoğlu, değişikliğin Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasına yönelik olduğunu, sayının 16’ya çıkarılmak istendiğini, yargıdaki tıkanmanın açılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Siyasi olmayan bu kuruma siyaset yapılmaması çağrısında bulunan Hasipoğlu, komiteden oybirliğiyle geçtiğini, Meclis’te de bunun sağlanabilmesi temennisinde bulundu.

Hasipoğlu, oylamanın bugün yapılması gerektiğini, aksi takdirde özel gündemle tekrar toplanabilineceğini söyledi.

“Temennimiz daha kapsamlı bir Anayasa değişikliği paketi ile gelmekti” diyen Hasipoğlu, siyasi olmayan bir kuruma karşı siyaset yapılmaması ve oybirliğiyle geçmesi temennisinde bulundu.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, değişikliğin yerinde bir karar içerdiğini, mahkeme kararlarının geç verilmesinin mağduriyetler yarattığını, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Çaluda, kabine değişikliği ve sonrasında yaşananların herkesi üzdüğünü dile getirdi.

“TÜM HÜKÜMETİN SORUMLULUĞU VAR.. .UBP’YE TUZAKLAR KURULDU”

Özel jet olayıyla Turizm Bakanının görevden alınmasının gündeme geldiğini ancak tüm hükümetin bu olayda sorumluluğu bulunduğunu söyleyen Çaluda, UBP’ye tuzaklar kurulduğunu, gerginlik yaratıldığını belirtti.

Çaluda, hükümete desteklerinin devam edeceğini ancak HP’nin de bazı açıklamalarında dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Çaluda, kendisi ile ilgili mahkeme süreci ile ilgili bilgi vererek, bakanlığa atanmasında hukuki bir sorun bulunmadığını söyleyerek, bakan olmasını veto ettiğini dile getirdiği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

ÖZTÜRK

UBP milletvekili Yasemin Öztürk de, yargıç sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Yargıda gecikmenin adaleti engellediğini söyleyen Öztürk, muhalefetin komitede yasaya olumlu oy verdiğini belirterek teşekkür etti.

ARIKLI : “RAPOR SONRASINDA MECLİS’İ TERK ETMEYE KARAR VERDİK”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anayasa değişikliğine ilişkin partisinin önerilerinin dikkate alınmadığını, yaş sınırının da artırılması önerisinde bulunduklarını söyledi.

Arıklı, 60’lı yaşlarında yargıçların emekli olmasının doğru olmadığını, onların tecrübesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Arıklı, Denktaş’ın açıkladığı rapor sonrasında Meclis’i terk etmeye karar verdiklerini kaydetti.

BEROVA: “34 OYA İHTİYAÇ VAR...CTP DEĞERLENDİRME İHTİYACI HİSSETTİ”

UBP milletvekili Özdemir Berova, Anayasa değişikliği için 34 oya ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, bugün CTP’nin değerlendirme yapma ihtiyacı hissettiğini söyleyerek, oylamayı Perşembeye alma talepleri olursa bunun yapılabileceğini kaydetti.

OYLAMA ERTELENDİ

Bunun üzerine yasanın bir sonraki gündeme ertelenmesi oybirliğiyle kabul edildi ve Toprak Ürünleri Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Ancak daha sonra Meclis Başkanı Uluçay, gruplararası mutabakat uyarınca oylamanın pazartesine ertelendiğini açıkladı.