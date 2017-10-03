Muhalefet, Özgürgün'ün hayalperest olduğu konusunda hemfikir

CTP Genel Başkanı Erhürman, Başbakan’ın "ekonomik sıkıntılar aşıldı" şeklindeki açıklamasına ilişkin "ya yalan söylüyor ya da hiçbir şey bilmiyor" diyerek tepki gösterdi.

Detay Kıbrıs

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, Başbakan Özgürgün'in 'harikalar diyarında' olduğunu ifade ederek, "ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadı, devletin borcu yok" şeklindeki açıklamayla ilgili "ya yalan söylüyor ya da hiçbir şey bilmiyor" diyerek tepki gösterdi.

Erhürman, açıklamasının devamında, "Birincisi de olsa çok kötü tabii ama korkarım gerçek ikincisi!!!" dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Özgürgün harikalar diyarında. "Ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadı. Devletin borcu yok" demiş. İki ihtimal var: Ya yalan söylüyor ya da hiçbir şey bilmiyor. Birincisi de olsa çok kötü tabii ama korkarım gerçek ikincisi!!!

HP'DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

Halkın Partisi (HP) Ekonomi Çalışma Grubu da geçtiğimiz akşam konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunarak, Başbakan’ın "ekonomik sıkıntılar aşıldı" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve Başbakan’ın da hayal dünyasında yaşadığını vurgulamıştı.

MUHALEFET "ÖZGÜRGÜN'ÜN HAYAL DÜNYASI" KONUSUNDA HEMFİKİR

Ana muhalefet partisi CTP ve anketlerde göze çarpan yükselişiyle HP'nin konuya ilişkin açıklamalarında en büyük ortak noktanın, Başbakan Özgürgün'ün hayal gücü olduğu gözlemleniyor.

TEK HAYALPEREST ÖZGÜRGÜN DEĞİL

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ‘Ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadı’ diyen Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ‘Fert başına düşen yıllık ortalama milli gelir 14-15 bin dolar oldu’ söyleminde bulunan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ı toplumun büyük çoğunluğu ile dalga geçmekle suçladı.

Ekonomik verilerin, Başbakan ile Yardımcısı’nın ekonomiye ilişkin söylemlerini yalanladığına dikkat çeken Özyiğit, Başbakan ile Başbakan Yardımcısı’nın ya toplumun ekonomik durumundan bihaber olduklarını, ya da küçük bir zümrenin sözcülüğünü yaptıklarını vurguladı.

Devletin kimseye borcu yoktur diyen Başbakan’ın softa şaşırtmacası yaptığını belirten Özyiğit, devletin sözleşmeli doktorlara bile ancak 4 ay sonra maaş ödemesi yapabildiğini kaydetti. Başbakan’ın devletin kamu bankaları ile TC’ye dolar olarak imza atılan kredileri de unutmuş göründüğüne vurgu yapan Özyiğit, dolar bazlı TC kredilerine hiç faiz işlemese ve TC’den yeni kredi de alınmasa dahi TL’nin dolar karşısında değer yitirmesinden dolayı borcun zaten TL bazında sürekli artmakta olduğunu kaydetti.

Ekonomiye ilişkin resmi veriler ile son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının ülkedeki ekonomik krizin yaygınlaşarak derinleştiğini, 2017 yılı ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının son 9 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına ulaştığını, yıl sonunda ise 2 haneli rakamları geçeceğini, toplumun fakirleştiğini, borcunu ödeyemeyen kişi sayısı ile alacak-verecek ve karşılıksız çek davalarının arttığını ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, “Bu gerçekler ortada iken Başbakan’ın ‘ülkede hiçbir ekonomik sıkıntı kalmadı’ demesi hem üzücü hem de düşündürücüdür. Öyle anlaşılıyor ki, ülkeyi yönetenler hayal aleminde yaşamaktadırlar” dedi.

Diğer yandan da Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ülkede kişi başına düşen milli gelirin yıllık ortalama 15 bin dolar, yani ortalama aylık 4 bin 500 TL olarak açıkladığını belirten Özyiğit, “Büyük çoğunluğun özelde, bunların büyük çoğunluğu da asgari ücretle çalışırken, insanlarımızın çoğu ay sonunu borçsuz getiremezken, temel tüketim maddeleri dışında harcama yapamazken, ülkenin Maliye Bakanı’nın bu gerçeklerin farkında olmaması mümkün mü? Ayrıca Sn. Denktaş milli geliri hangi nüfusa bölüp 15 bin rakamını bulduğunu da açıklamalıdır. Sn. Denktaş’ın söylemleri ülkedeki ayrıcalıklı bir zümreyi kapsamaktadır. Başbakan ile Yardımcısına sokağa inerek, vatandaşları dinlemelerini öneririm” dedi.

“ADİL BİR EKONOMİK YAPI ŞART”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bozulan gelir dağılımı yüzünden ülkede büyük bir çoğunluk ekonomik anlamda zorluk çekerken, küçük bir zümrenin ise bolluk içinde lüks bir yaşam sürdüğünü belirterek, ülkede adil bir ekonomik yapı kurmanın şart olduğunu kaydetti.

Kayıt dışılığın önüne geçmeyen, adil ve düzenli vergi toplayamayan ve sürekli af çıkaran hükümetin ekonomiyi canlandırmak için atması gereken adımlar olduğunu belirten Özyiğit, kamuda tasarrufa gidilmesi, fazla mesailerle birlikte görev zararlarının azaltılması, kayıt dışılığın önlemesi gibi önerilerde bulundu. Vergi kaçıranların ve gelir beyannamesi vermeyenlerin üzerine korkmadan gidilmesi, belirli kesimlere milyonlarca TL’lik vergi affı sağlamaktan vazgeçilmesi, ek mesainin kaldırılarak vardiyaya geçilmesi, kayıt dışı yaşamın üzerine kararlılıkla gidilmesi, ülke kaynaklarının peş keş çekilmekten vazgeçilmesi gerektiğini de ifade eden Özyiğit, “UBP-DP hükümetinden bunları yapmasını beklemek fazlasıyla iyimserliktir. Bu düzenden nemalanan zihniyetin, özellikle de seçimler yaklaştıkça bunları yapamayacağı ortadadır” ifadelerini kullandı.