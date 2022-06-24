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Muhalefet şiddetle karşı çıkmıştı: Tasarı Meclis'ten geçti

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Muhalefet partisi vekillerinin kurumsal ve kişisel verilerin TÜRKSAT’a devredileceğini savunarak karşı çıktığı, tartışmalı e-devlet projesine ilişkin protokole 26 milletvekili onay verdi.
Muhalefet şiddetle karşı çıkmıştı: Tasarı Meclis'ten geçti

Kurumsal ve kişisel verilerin TÜRKSAT’a devredileceği gerekçesiyle muhalefetin karşı çıktığı, Türkiye ve KKTC arasında E-Devlet Projesine ilişkin hazırlanan protokol, Meclis’ten oy çokluğuyla geçti.

Yasa tasarısına 26 milletvekili kabul, 18 milletvekili ret oy kullandı, 5 milletvekili oylamaya katılmadı. Bugün Meclis’te muhalefet vekilleri kürsüden protokole karşı olma sebepleri açıklamış, “TÜRKSAT’a yönetme yetkisi” ibaresinin kaldırılmasını istemişlerdi.

Protokol tartışılırken, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında zaman zaman sesler yükseldi. İktidar ise e-devlet projesinin bir ihtiyaç olduğunu söyleyerek, bahsedilen ibarenin yanlış yorumlandığını savunmuşlardı.

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