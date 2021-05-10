Muhalefete ''Sine-i Millete Dönme'' çağrısı yapıldı ! Sine-i Millete dönmek ne demek?

Sol Hareket yazılı bir açıklamayla ülke muhalefetine sine-i millete dönme çağrısı yaptı

Muhalefet Sine-i Millete Dönme Çağrısı Yapıldı!

Sol Hareket yazılı bir açıklamayla ülke muhalefetine sine-i millete dönme çağrısı yaptı.

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Sol Hareket'ten yapılan açıklamada ''Kıbrıs'ın kuzeyinde siyasete yeniden nefes aldırmak, toplumumuzun taleplerinin sorumluluğunu taşımak, ileride meclisin gerçek temsiliyetini oluşturmak ve bugün meclis dışında gerçek muhalefeti örgütlemek için meclisteki tüm muhalif partilere Sine-i Millet çağrısı yapıyoruz. Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye değildir ve olmayacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

Peki sine-i millete dönmek ne demektir, sonuçları ve sebepleri nelerdir? Detaylar Haberimizde...

Sine-i Millet nedir?

Sine-i millet, Meclis zeminini terk etmek, halkın arasına katılıp, halk hareketi başlatmak ve siyasi iktidarı ya da egemenlere başkaldırı anlamını taşıyor. Kavram, siyasi arenada muhalefetin iktidarı yıpratma aracı olarak yorumlanıyor.

Sine-i millet, meclis zeminini terk etmek, halkın arasına katılıp, halk hareketi başlatmak ve siyasi iktidarı ya da egemenlere başkaldırı anlamını taşıyor. Kavram, siyasi arenada muhalefetin iktidara karşı son ‘silahı’ olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar Türkiye'de Meclis'te tek bir milletvekili sine-i millete döndü. O da Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı seçiminde gerçekleşti. Sine-i millet diyen DYP Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu milletvekilliğinden istifa etmişti.

Sine-i Millet, muhalefet partilerinin iktidar partisini “genel seçimlere gidilmesi için” zorlayabileceği demokratik yöntemlerden birisidir. İktidar partisini genel seçimlere zorlamak ve yapılacak genel seçimlerde parlamentoyu yenileyerek yeni bir çıkış yaratmak amaçlanır.

Sine-i millet, kısaca Meclis zeminini terk ederek millete dönmek olarak açıklanıyor. Türkiye'de Anayasa sine-i milleti yani milletvekilinin istifasının TBMM Genel Kurulu onayı ile olabileceğini söylüyor.

Sine-i Milette Dönme Kavramı Mustafa Kemal Atatürk ile Türk Siyasetine Girdi

“Sine-i millete dönme” kavramı Türk siyasetine ilk kez Mustafa Kemal Atatürk ile girdi. Harbiye Nazırlığı’nı kabul etmeyen Mustafa Kemal "Biz de sine-i millete döneriz" deyip ordudan istifa etti ve kurtuluş mücadelesini başlattı.

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