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Muhalefetin ve sendikaların baskısı sonuç verdi… Hükümet, maaş kesintilerine ilişkin yasa gücünde kararnameyi ve yasa tasarısını geri çekti.

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Muhalefetin ve sendikaların baskısı sonuç verdi… Hükümet, maaş kesintilerine ilişkin yasa gücünde kararnameyi ve yasa tasarısını geri çekti.
Muhalefetin ve sendikaların baskısı sonuç verdi… Hükümet, maaş kesintilerine ilişkin yasa gücünde kararnameyi ve yasa tasarısını geri çekti.

Meclis Genel Kurulu, 7 saatlik gecikmenin ardından toplandı. Atanmış Başbakan Ünal Üstel Meclis Kürsüsü’nden konuştu.

Felaketin yaşandığı günden beri, tüm kurum kuruluşların ve bütün siyasi partilerin birlik beraberlik içinde olduğunu iddia eden Üstel, “Bir dayanışma içerisinde hayatını kaybeden görev şehidi şampiyon meleklerimize bir an önce ulaşmak için canla başla gayret ettik” dedi.

Üstel, gelinen noktada artık insanların olası bir doğal afet karşısında bunları yaşamaması adına yine birlik beraberlik içerisinde ülkenin geleceğini daha sağlam temeller üzerine oturtmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üstel, sabah saatlerinden bu yana ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ile koalisyon hükümeti milletvekillerinin, maaşlarda kesintiye gidilmesine ilişkin yasa gücünde kararname ve yasa tasarısıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bu nedenle meclisin geç açıldığını söyledi.

Bu kapsamda, maaş kesintilerine ilişkin yasa gücünde kararname ve yasa tasarısını geri çektiklerini açıklayan Üstel, bunun yanında 3 farklı komite oluşturulmasına karar verdiklerini ifade etti.

Kurulan üç geçici komite şöyle:

1-)Türkiye Cumhuriyetindeki Deprem İle İlgili Hukuki Ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici Ve Özel (AD-HOC) Komite

2-)Depreme Dair Mali, İdari Ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komite

3-)Doğal Afet Ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komite.

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