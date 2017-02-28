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Muhalefetten nisap sorununa ilişkin açıklama

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Muhalefetten nisap sorununa ilişkin açıklama
CTP, bugün toplanması beklenen fakat bir türlü toplanamayan meclisteki nisap sorununa ilişkin hükumet kanadının binada olup toplantıya katılmamasının "denetimden kaçmak" anlamına geldiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, hükümet kanadının Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak olan toplantıya, bina içerisinde olmalarına karşın katılmamaları ve nisap sorunu çıkarmalarını eleştirerek, Salı günlerinin mecliste denetim günü olduğunu, hükümetin ise bu hareketiyle “denetlenmekten kaçtığını” ortaya çıkarttığını vurguladı.

CTP tarafınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UBP-DP Hükümeti yürütmedeki ciddiyetsizliğini Meclis’te de aynen sürdürüyor. Bugün yapılacak Meclis oturumunda, muhalefet milletvekillerinin Genel Kurul salonunda hazır bulunmasına, dahası iktidar partilerine mensup milletvekilleri de Meclis binasında olmasına karşın, nisap sağlanmayarak toplantının açılması engellenmiştir.

Salı günleri Meclis’te denetim günüdür. İktidar partilerine mensup milletvekillerinin Meclis binasında bulunmalarına karşın Genel Kurul salonuna girmemiş olmaları yalnızca Meclis çalışmaları konusundaki ciddiyetsizliklerinin değil, aynı zamanda muhalefetin denetiminden kaçtıklarının da en açık göstergesidir.

Pazartesi günü ilk turu yapılan Sayıştay üyeliği seçimi konusunda iktidar partileri ve/veya bu partilere mensup milletvekilleri arasında yaşanan anlaşmazlıklarının sonucu olduğu izlenimi yaratan bu ciddiyetsizliğin sorumluluğu tamamen iktidar partilerine aittir ve kendileri bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapma yükümlülüğü altındadırlar. İktidardaki iki parti bu davranışlarıyla ülkeyi yönetme ehliyetine haiz olmadıklarını bir kez daha açık biçimde göstermişlerdir.

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