Muhalifler Şam'ın dış mahallelerinde ilerlerken CNN, 'Esad'ın hiçbir yerde bulunamadığını' yazdı

Muhalif militanlar Suriye'nin başkenti Şam'ın dış mahallelerinde ilerleyişlerini sürdürürken ABD merkezli CNN, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "Şam'ın hiçbir yerinde bulunamadığını" yazdı.

Cumartesi akşam saatlerinde yayınlanan haberde CNN, yerel bir kaynağa dayandırarak Esad'ın "bulunması beklenecek hiçbir yerde olmadığını" belirtti.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nin resmi açıklamasına göre Esad başkentten kaçmadı.

CNN'e konuşan kaynak ise Esad'ın Başkanlık Muhafızlarının "artık onun her zamanki ikametgahında konuşlandırılmadığını, orada olsaydı konuşlandırılacaklarını" belirtti.

Bu muhafız ekibi Esad'ın yakın korumasını sağlıyor ve ekibin bazı üyeleri başkan hareket halindeyken onunla seyahat ediyor.

Kaynak ayrıca, muhalif militanların Esad'ın yeri hakkında "sağlam bir istihbaratı olmadığını ve onu bulma çabalarını sürdürdüklerini" de belirtti.

Colani: 'Rejimin düşmesi çok yakın'

Muhalifler Şam'ın dış mahallelerinde ilerleyişini sürdürürken Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü lideri Muhammed Colani bir açıklamada bulunarak "rejimin düşmesi çok yakın" ifadelerini kullandı.

Örgüt üyelerine seslenen Colani, “Humus ve Şam eşiğine ulaştınız ve suçlu rejimin devrilmesi çok yakın, bu yüzden kardeşlerim, alçakgönüllü fatihler olarak girdiğiniz şehirlerde ve köylerde halkımıza karşı merhametli, nazik ve yumuşak olmanız yönündeki tavsiyemi yineliyorum” dedi.

Suriyeli muhalif militanlar, 27 Kasım'da Suriye Devlet Başkanı Esad'a karşı giriştikleri saldırılardan bu yana, 13 yıl önce başlayan iç savaştaki en büyük kazanımları elde ediyor.

Yıllarca cephe hatlarının ardında kilitli kaldıktan sonra isyancılar, geçen hafta kuzeydeki Halep'i ele geçirip ardından da güneye Hama'nın merkezine kadar ilerleyerek stratejik merkezi ilk kez kontrol altına almıştı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki militan gruplar halihazırda Humus'a ve başkent Şam'a ilerliyor.