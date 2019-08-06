Muhaliflere bomba gönderen Trump destekçisi 20 yıl hapis cezası aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirenlere bomba gönderen Cesar Sayoc, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fanatik bir Trump destekçisi olan Sayoc, 2018 ara seçimlerinden önce 13 kişiye bomba gönderdi.

Guardian'da yer alan habere göre, Mart ayında suçunu itiraf eden Sayoc, 13 hedefine toplam 16 bomba gönderdi. Bombaların hiçbiri patlamadı.

Sayoc'un hedefleri arasında, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Senatör ve Demokrat Parti'den 2020 Başkan adayı Cory Brooker, eski CIA yöneticisi John Brennan, eski Milli İstihbarat Müdürü James Clapper, eski İçişleri Bakanı ve Başkan Adayı Hillary Clinton, CNN binası, oyuncu Robert De Niro, 2020 Demokrat Başkan Adayı Kamala Harris, Eski BaşsavcıEric Holder, eski ABD Başkanı Barack Obama, iş insanı George Soros, Demokrat Başkan Adayı Tom Steyer ve Kongre üyesi Maxine Walters vardı.

Sayoc'un eski bir sporcu ve egzotik dansçı olduğu biliniyor.

Sayoc'un avukatları mahkemeden 10 yıl talep etti ve Sayoc'un akıl sağlığında sorun olduğunu öne sürdü. Avukatlar savunmada, Sayoc'un hayatının kötü gittiği bir dönemde kendini Trump'ın kitapları ve kişisel gelişime verdiğini söyledi. Avukat Marcus Amelkin, "Donald Trump'ın kitapları onu çok etkiledi, daha sonra ona takıntılı hale geldi" dedi.

Sayoc'un parasının çoğunu 'Trump markalı' kıyafetlere ve ürünlere harcadığı ortaya çıktı. Amelkin, "Sürekli Fox News izliyordu, bir sürü nefret dolu fikir ve komplo teorilerine inanmaya başladı" dedi ve ekledi, "Trump'ın söylemlerinin Sayoc'un davranışlarında payı olduğunu düşünüyoruz"