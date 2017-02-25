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Muhammed Ali'nin Oğluna havalimanında 2 saat gözaltı

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Muhammed Ali'nin Oğluna havalimanında 2 saat gözaltı
ABD'li efsanevi boksör Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr.'ın (44) Miami'deki Fort Lauderdale Havalimanı'nda gözaltına alınıp 2 saat dini inancı hakkında sorgulandığı ortaya çıktı.

EFSANEVİ BOKSÖR MUHAMMED ALİ'NİN OĞLU MUHAMMED ALİ JR.'IN MIAMI'DEKİ FORT LAUDERDALE HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINIP 2 SAAT SORGULANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

AİLENİN AVUKATI, MUHAMMED ALİ JR.'A GÜMRÜK MEMURUNUN DEFALARCA "ADINI NEREDEN ALDIN" VE "MÜSLÜMAN MISIN" GİBİ SORULAR SORDUĞUNU AÇIKLADI

 ABD'li efsanevi boksör Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr.'ın (44) Miami'deki Fort Lauderdale Havalimanı'nda gözaltına alınıp 2 saat dini inancı hakkında sorgulandığı ortaya çıktı.

Miami New Times gazetesinin haberine göre, ailenin avukatı Chris Mancini, Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr.'ın Jamaika'dan annesi ile dönerken 7 Şubat'ta Miami Fort Lauderdale Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.

Habere göre gümrük memurunun sorularına cevap veren annesi Khalilah Camacho-Ali, eşiyle çekilmiş bir fotoğrafı da gösterip gümrükten geçti. Ancak aynı gümrük memuru, Amerikan vatandaşı olan ve hiçbir suç kaydı olmadığı belirtilen ünlü boksörün oğluna iki kez "Müslüman mısın" diye soru sordu ve ardından geçişine izin vermedi.

"ADINI NEREDEN ALDIN"

Gişede yaklaşık yarım saat bekleyen Muhammed Ali'nin oğluna birkaç kez "Adını nereden aldın" ve "Müslüman mısın" gibi sorular soran gümrük memurunun daha sonra Muhammed Ali Jr.'ı küçük bir odaya götürdüğü belirtildi.

Burada da başka bir memurun benzer sorularına muhatap olan Muhammed Ali Jr.'ın dini inancı ile ilgili maruz kaldığı muameleyi değerlendiren ailenin avukatı Mancini, yeni yönetimin 27 Ocak'ta aldığı 7 Müslüman ülkeye getirilen vize yasağına da gönderme yaparak, "Bu bir hakarettir." dedi.

2 saati bulan sorgulama ve bekleme sürecinin ardından Muhammed Ali Jr.'ın ülkeye giriş yapabildiğini belirten Mancini, "Biz bu ülkede insanları dinlerine göre ayrımcılığa tabi tutmayız." yorumunu yaptı.

Konuyla ilgili Amerikan medyasının sorularına cevap veren gümrük yetkilileri, yolcu mahremiyetini gerekçe göstererek konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye 3 ay vize yasağı getiren kararnamenin yürütmesi federal bir yargıç tarafından durdurulmuştu. Ancak son haftalarda birçok havalimanında özellikle Müslüman bazı yolcuların uzun gümrük prosedürlerine takıldıkları şikâyetleri kamuoyunda sıkça dile getirilmeye başlamıştı.

ABD'li efsanevi boksör eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali, 3 Haziran 2016'da Arizona'da hayatını kaybetmişti.

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