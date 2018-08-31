  • BIST 93.281
  • Altın 253,358
  • Dolar 6,5226
  • Euro 7,6187
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışması iptal edildi

» »
Hollandalı aşırı sağcı politikacı Wilders, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını 'saldırı tehdidi' gerekçesiyle iptal etti
Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışması iptal edildi

Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, İslam ülkelerinin sert tepkisi sonrası Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını "masum insanlara yönelik şiddet tehdidi" nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

Yarışmaya yoğun tepki gösterilen Pakistan'da ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Wilders'in başına ödül koyduğunu açıklamış, ülkede geniş çaplı protestolar düzenlenmişti.

Wilders, yaptığı yazılı açıklamada "Bu olay İslam'ın doğasındaki hoşgörüsüzlükle ilgili söylediklerimi de kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Salı günü de Lahey Merkez İstasyonu'nda Wilders'e saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Pakistanlı bir kişi gözaltına alınmış, polis güvenlik tehdidinin ciddi olduğunu söylemişti.

Afganistan'da Taliban'dan Hollandalı askerlere saldırı çağrısı

Kişisel olarak yarışmayı iptal etmeyeceğini söyleyen Ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri, "Hollanda'ya ve masum insanlara yönelik saldırı riskinin ise fazla büyük olduğunu" belirtti.

Wilders, "İslami şiddetin masum insanlara yönelik tehdidini önlemek için, yarışmayı düzenlememeye karar verdim" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise, Wilders'ın açıklaması sonrası bir krizden dönüldüğüne dikkat çekerek kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Hollandalı aşırı sağcı politikacı WildersTelif hakkıGETTY IMAGES

Twitter üzerinden bir video yayınlayan 32 yaşındaki Pakistanlı kriket oyuncusu Khalid Latif, "Ben Müslümanım. Peygamberimizle alay eden Wilders'in başına 3 milyon rupi (yaklaşık 20 bin dolar) ödül koyuyorum" demişti.

Wilders'in, sonbaharda düzenleyeceğini duyurduğu karikatür yarışması, Pakistan hükümeti tarafından protesto edilmişti. Binlerce Pakistanlı, Pakistan Adalet Hareketi'nin (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) düzenlediği protestolara katılmıştı.

Tahrik-i İnsaf, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle, aynı zamanda da Hollanda'yla güçlü bağlara sahip.

Yarışma, Afganistan'daki Taliban örgütünü de harekete geçirmişti.

Perşembe günü Taliban, misilleme olarak Afgan Ordusu'nu Nato liderliğindeki Kararlı Destek Misyonu'na bağlı Hollandalı güçlere saldırı düzenlemeye çağırdı.

 

Pakistan'da protestocular

Rutte: Düşünce özgürlüğü nedeniyle müdahale edemeyiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Cuma günü, karikatür yarışmasının hükümetin inisiyatifi dışında gerçekleştiğini söylemişti.

Rutte, Wilders'in davranışını "provokasyon" olarak değerlendirmiş ancak düşünce özgürlüğü nedeniyle müdahale edemeyeceklerini vurgulamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Brüksel’de evsizler sığınmacılara karşı isyan etti29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:01
  • Rusya Sovyet döneminden beri en büyük tatbikata hazırlanıyor29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:32
  • AİHM’den Rusya’ya Said Nursi cezası28 Ağustos 2018 Salı 18:22
  • Fransa Çevre Bakanı canlı yayında istifa etti28 Ağustos 2018 Salı 18:19
  • İngiltere/May: AB'den anlaşmasız çıkış dünyanın sonu değil28 Ağustos 2018 Salı 18:17
  • Fransa Çevre Bakanı canlı yayında istifa etti28 Ağustos 2018 Salı 15:08
  • Chemnitz'deki olaylara yoğun tepki28 Ağustos 2018 Salı 15:04
  • Almanlar, devasa Erdoğan heykelinin şokunda28 Ağustos 2018 Salı 12:19
  • Palyaçolar üzgün: "Çocuklar Disney karakterlerini bize tercih eder oldu"28 Ağustos 2018 Salı 09:38
  • Yunan mülteci kampında şiddet: 'Burası Suriye'deki savaşın daha çirkin hali'28 Ağustos 2018 Salı 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti