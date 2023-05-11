Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Açıklamanın saati belli oldu

İnce'nin henüz karar vermediğini ifade eden Erkin, genel merkeze giden İnce'nin açıklama yapacağını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada İnce'nin saat 14:00’te kameraların karşısına geçeceği ifade edildi.

SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurmaylarıyla yaptığı toplantının detaylarını Sözcü Televizyonu’nda canlı yayınlanan Ebru Baki ile Para Politika programında aktardı.

“11 İSİMDEN 8’İ ‘ÇEKİLELİM’ DEDİ”

İnce’nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin “Bu 11 isimden 8’i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce’ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce ‘bunu bir düşünelim’ diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak” dedi.

SAAT 14.00’TE AÇIKLAMA YAPACAK

Memleket Partisi’nden yapılan açıklamada ise “Cumhurbaşkanı adayımız ve Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce, bugün saat 14:00'te Parti Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenleyecektir.” denildi.