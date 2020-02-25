  • BIST 115.220
  • Altın 322,298
  • Dolar 6,1022
  • Euro 6,6240
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Muharrem İnce: AKP'ye benzemeye çalışan CHP'den bu millete hayır gelmez

»
Muharrem İnce: AKP'ye benzemeye çalışan CHP'den bu millete hayır gelmez
Muharrem İnce: AKP'ye benzemeye çalışan CHP'den bu millete hayır gelmez

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin büyük kurultayına ilişkin değerlendirmelerini Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ile paylaştı. Tek adaylı il kongrelerini eleştiren İnce, "AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez" yorumunu yaptı.

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye CHP ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

İnce, CHP'nin seçim gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Tek adaylı il seçimlerinden çok adaylı kurultay çıkmaz. Bunun adı ‘demokrasicilik oyunu’ olur. Çanakkale’de genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek’in, Ordu’da genel başkan yardımcısı Seyit Torun’un, Sakarya’da grup başkanvekili Engin Özkoç’un, Denizli’de genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer’in, Manisa’da grup başkanvekili Özgür Özel’in desteklediği adaylar kaybetti. İzmir’de aslında Tuncay Özkan’ın desteklediği aday da kaybetti. Çünkü salt çoğunluk yoktu. 611 delegenin oy kullandığı seçimde tek aday olan Deniz Yücel’e 253 oy çıktı. Bu demektir ki, partililerin gönlünde MYK bitmiştir. Bu demektir ki, CHP’lilerin gönlünde bu yönetim bitmiştir. AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez."

Partinin sol bloğundan Selin Sayek Böke ile görüşen İnce, "Adaylık düşünen arkadaşlar var. Birçok CHP’li bu durumdan hoşnut değil" dedi. İnce ayrıca, açıklamasında "İttifak yapacağım derken önce CHP’lilerle ittifak yapın" düşüncesini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadına şiddetle mücadelede Diyanet tavsiyeleri25 Şubat 2020 Salı 10:20
  • 'İdlib'de 13 Türk askeri hayatını kaybetti' iddiası25 Şubat 2020 Salı 10:19
  • Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız, tabanımız buna hazırlıklı olmalı25 Şubat 2020 Salı 10:15
  • Erdoğan: Rus heyeti yarın geliyor, Dörtlü Zirve konusunda tam ittifak söz konusu değil25 Şubat 2020 Salı 10:13
  • Baba gazeteden öğrenmiş: AVM’ye çocuğunu bırakıp giden anneye hapis24 Şubat 2020 Pazartesi 22:20
  • Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü24 Şubat 2020 Pazartesi 22:17
  • Sabiha Gökçen'de meydana gelen kazayla ilgili kaptan pilotun tutuklanması istendi24 Şubat 2020 Pazartesi 20:46
  • Depreme uykuda yakalanmışlardı! Geriye yürek burkan bu görüntü kaldı24 Şubat 2020 Pazartesi 19:56
  • Gezi Parkı davasının gerekçeli kararı açıklandı24 Şubat 2020 Pazartesi 19:44
  • HDP ‘ittifak’ çağrısı yaptı, CHP, ‘Demokrasiyi destekleyen yurttaşların yanındayız’ dedi24 Şubat 2020 Pazartesi 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti