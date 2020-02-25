Muharrem İnce: AKP'ye benzemeye çalışan CHP'den bu millete hayır gelmez

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin büyük kurultayına ilişkin değerlendirmelerini Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ile paylaştı. Tek adaylı il kongrelerini eleştiren İnce, "AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez" yorumunu yaptı.

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye CHP ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İnce, CHP'nin seçim gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Tek adaylı il seçimlerinden çok adaylı kurultay çıkmaz. Bunun adı ‘demokrasicilik oyunu’ olur. Çanakkale’de genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek’in, Ordu’da genel başkan yardımcısı Seyit Torun’un, Sakarya’da grup başkanvekili Engin Özkoç’un, Denizli’de genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer’in, Manisa’da grup başkanvekili Özgür Özel’in desteklediği adaylar kaybetti. İzmir’de aslında Tuncay Özkan’ın desteklediği aday da kaybetti. Çünkü salt çoğunluk yoktu. 611 delegenin oy kullandığı seçimde tek aday olan Deniz Yücel’e 253 oy çıktı. Bu demektir ki, partililerin gönlünde MYK bitmiştir. Bu demektir ki, CHP’lilerin gönlünde bu yönetim bitmiştir. AKP’ye benzemeye çalışan CHP’den bu millete hayır gelmez."

Partinin sol bloğundan Selin Sayek Böke ile görüşen İnce, "Adaylık düşünen arkadaşlar var. Birçok CHP’li bu durumdan hoşnut değil" dedi. İnce ayrıca, açıklamasında "İttifak yapacağım derken önce CHP’lilerle ittifak yapın" düşüncesini dile getirdi.