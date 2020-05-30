Muharrem İnce canlı yayını terk etti: Bu ülke Erdoğan'ın babasının malı değildir!

CHP'li Muharrem İnce, konuşması kesilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine Haber Global'de katıldığı canlı yayını terk etti.
CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programına konuk oldu.
İnce, konuşması kesilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının verilmesine tepki göstererek canlı yayını terk etti.
CHP'li İnce, yayını terk etmeden önce şu ifadeleri kullandı:
"Birincisinde 'Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz' dediniz, verdiniz. İkincisinde, ben konuşuyorum burada. Otuz beş televizyon onu veriyor zaten. Üçüncüsünde benden habersiz tekrar acilen beni kesip ona bağlanıyorsunuz. Ben bir daha sizin yayınlarınıza katılmayacağım. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. Otuz beş televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında 2 yıl önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar vardır, sokaklar vardır. Konuşsun otuz beş televizyonda, bir tanesinde de ben konuşayım. Niye kesiyorsunuz? Böyle olmaz. Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız buraya birisini konuşturacaksınız. Size söylemiyorum, patronlarınıza söylüyorum. Çağırmayın o zaman kardeşim, ben kimseye yalakalık yapamam. Ben sadece AK Parti'ye karşı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demokrasi mücadelesi vermiş bir insanım. Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. 16 milyon insan oy vermiş bana, bu insanlara saygısızlık olarak görüyorum."
Gazeteci Ilgaz ise, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın İnce, Fetih kutlamasında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına dönmemizden sonra yayını terk etti. Üzüldüğümü bilin yeter" dedi.
İnce'nin stüdyoyu terk etmesinin ardından program reklam arası verdi.
İnce, yayının ardından yaptığı açıklamada ise program sırasındaki tavrının sunucu ve konuklara yönelik değil, 'nezaketsizlik yapan tek sesli medya düzenine' olduğunu söyledi.
Twitter'dan açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı:
"Haber Global yayınında gösterdiğim tavır birlikte program yapmaya çalıştığımız Senem Toluay Ilgaz’a, Nihal Bengisu Karaca’ya, Tuba Atav’a, Özlem Gürses’e değil, tüm ekranlarda sadece kendisi olmak isteyen zihniyete ve konuklarına nezaketsizlik yapan tek sesli medya düzeninedir."
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