Muharrem İnce: Değişim bu işte

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'li Muharrem İnce'nin bir kadınla dans etmesi üzerine İnce'yi aradığını ve kendisine birtakım sorular yönelttiğini söyledi. Hakan, "Yorumunuz nedir?" sorusuna İnce'nin "Değişim bu işte!" yanıtını verdiğini kaydetti.

İnce fotoğrafın çekildiği yeri "Manisa Turgutlu’da bizim eski milletvekillerimizden Hasan Ören’in yeğeninin düğün törenine katılmıştım. Orada oldu" sözleriyle açıkladı.

Hakan, "Muharrem Amca benimle dans eder misin?" başlığıyla yayımlanan yazısında İnce'ye dans ettiği fotoğrafa dair sorular yöneltti, cevaplarını aktardı. Hakan şunları kaydetti:

Fotoğrafı görür görmez Muharrem İnce’yi aradım.

Dedim ki: Nasıl oldu bu dans?

Dedi ki: Bu kızımız yanıma geldi ve bana “Muharrem Amca! Benimle dans eder misin?” dedi.

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Dedim ki: Hemen tamam mı dediniz?

Dedi ki: Yok. Benim şöyle bir prensibim var: Eşim, akrabalarım ve öğrencilerim dışında dans etmem.

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Dedim ki: Prensibi çiğnediniz yani?

Dedi ki: Kızımızdaki cesarete hayran kaldım... Pozitif ayrımcılık yaptım ona.

Dedim ki: Yorumunuz nedir?

Dedi ki: Değişim bu işte!