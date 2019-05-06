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Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu bu kez %60’ları aşan oy oranıyla kazanacaktır

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce açıklama yaptı...
Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu bu kez %60’ları aşan oy oranıyla kazanacaktır

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem  İnce açıklama yaptı...

YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının bizim için hiçbir hukuki dayanağı olmadığı açıktır. Emir verilmiştir ve bunun gereği yapılmıştır.

Bu karar Türkiye’nin nasıl bir süreçten geçtiğini, demokrasi mücadelesinin neleri aşmak zorunda kaldığını gösteren örneklerden biri olmuştur. Talimatla çalışan bu yargı düzenini, bu düzenin mimarlarını ve sahiplenenleri biz milletin gerçek iradesiyle aşacağız.

Bu seçimleri Ekrem İmamoğlu bu kez %60’ları aşan oy oranıyla kazanacaktır. Ama bu kez kaybedenler onun karşısındaki adaylar olmayacaktır.

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