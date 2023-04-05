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Muharrem İnce ile Doğu Perinçek arasında "tavşan aday" polemiği: Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?

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Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Muhalefetin oylarının bölünmesi için Erdoğan, İnce'yi destekliyor" iddasında bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e "Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?" diye ...
Muharrem İnce ile Doğu Perinçek arasında "tavşan aday" polemiği: Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?

Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Muhalefetin oylarının bölünmesi için Erdoğan, İnce'yi destekliyor" iddasında bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e "Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?" diye yanıt verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı İnce ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Perinçek, İnce'nin Millet İttifakı'nın oylarını böldüğünü iddia etti. Perinçek, "Muharrem İnce’yi, Tayyip Erdoğan karşı tarafın oylarını bölsün diye destekliyor. İnce oyları bölmek için tavşan aday" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Perinçek'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. İnce, "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan abine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider" dedi.

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