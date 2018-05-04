Muharrem İnce sloganını açıkladı: Mazeret yok, marifet var

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, 1. Meclis önünde halka hitap etti. İnce, "Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Şimdiden söylüyorum, Ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak. Sloganımız; mazeret yok, marifet var" de

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, 1. Meclis önünde halka hitap etti. İnce, "Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Şimdiden söylüyorum, Ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak. Sloganımız; mazeret yok, marifet var" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda isminin açıklandığı toplantının ardından Ulus'taki Hacı Bayram Camisi'ne geçti.

Önce Hacı Bayram-ı Veli türbesini ziyaret eden İnce, ardından cuma namazını kıldı.



İnce, cuma namazının ardından beraberindeki Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve milletvekilleriyle Birinci Meclis binası önüne yürüdü.



Burada "İzmir Marşı" eşliğinde parti otobüsüne çıkan İnce, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

İnce, "Tarihi günlerden geçiyoruz, tarihi mekanların önündeyiz, yanı başımızda Birinci ve İkinci Meclis" dedi.



İnce, Gazi Mustafa Kemal'in bu milleti örgütlediğini ve bağımsızlık savaşı verdiğini anımsatarak, tarihten ders çıkarılması gerektiğini söyledi.



Gazi Mustafa Kemal'in, 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Camisi'nde arkadaşlarıyla cuma namazını kıldığını, sonra saat 14.00'te Birinci Meclis'in açılışını yaptığını anlatan İnce, sözlerine şöyle devam etti:



"Bugün aynı tarihi mekanlarda, sizlerle yürek yüreğe, gönül gönüle hep beraberiz. İlhamımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O, bu milleti nasıl bir araya getirdiyse, Türk'ünü, Kürt'ünü, Alevisini, Sünnisini, kadınını, erkeğini nasıl bir araya getirdiyse, ben de bu memleketin fizik öğretmeni bir evladı olarak, o gençlerin öğretmen abisi, amcası olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim.

"MEMLEKETİN EVLATLARINA İŞ BULACAĞIM"

Gençlere sesleniyorum, öğrencilerim, evlatlarım. Unutmayınız geçmişle bugünü kavga ettirenler geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Bu milletin evlatlarına atom fiziği anlattım, nükleer fizik anlattım. Şimdi ben bu memleketin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım. Kadınlarımız, sizinle beraber kazanacağız bunu.

"GECE 01.30'DA MİTİNGLERİMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Şimdiden söylüyorum, Ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak. Sloganımız mazeret yok, marifet var. Benim ustam, çoğumuzun ustası Deniz Baykal'ı ziyaret edeceğim."

BAYKAL'I ZİYARET ETTİ



Birinci Meclis önünde yaptığı basın açıklaması ile kampanya sürecini başlatan İnce, daha sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.



Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce şöyle konuştu:



"Sayın Baykal, bizi siyasete başlatan, bizi siyasette var eden kişidir. Bir yola çıkarken ustanın duasını almadan çıkamazdık. Onun tavsiyelerini dinlemeden çıkamazdık. Sayın Baykal, gayet sağlıklıydı. Bir takım uyarılarda bulundu, kampanya ile ilgili uyarılarda bulundu. Yine Sayın Baykal, Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditleri değerlendirdi. Bu konularda dikkatli olmamız gerektiğini aktardı. Gerçekten Türkiye sorunlarına kafa yormaya devam ediyor. Onlara çareler, çözümler üretmeye devam ediyor. Sağlıklı bir biçimde yakında aramızda olacak. Kendisinin hayır duasını alarak yolumuza devam ediyoruz."



TAKSİCİLERLE ÇAY İÇTİ



İnce, hareketi öncesi hastanenin karşısındaki Gülhane Taksi'yi ziyaret ederek şoförlerle çay içti. İnce, rahmetli babasının da kamyon şoförü olduğunu belirtti.