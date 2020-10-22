Muharrem İnce: Türkiye maalesef yoksullaşmaya devam edecek.

Merkez Bankası politika faizini %10,25'te sabit tuttu. Piyasalar yine yanıldı. Dolar zıpladı.
Artık anlayın! TCMB bağımsız değil! Erdoğan enflasyon, faiz, kur arasındaki ilişkiyi bilmiyor! Damat kifayetsiz!
Türkiye maalesef yoksullaşmaya devam edecek.
Merkez Bankası politika faizini %10,25'te sabit tuttu. Piyasalar yine yanıldı. Dolar zıpladı.— Muharrem İNCE (@vekilince) October 22, 2020
Artık anlayın!
TCMB bağımsız değil!
Erdoğan enflasyon, faiz, kur arasındaki ilişkiyi bilmiyor!
Damat kifayetsiz!
Türkiye maalesef yoksullaşmaya devam edecek.
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