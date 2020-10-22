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Muharrem İnce: Türkiye maalesef yoksullaşmaya devam edecek.

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İşte o açıklama;
Muharrem İnce: Türkiye maalesef yoksullaşmaya devam edecek.

Merkez Bankası politika faizini %10,25'te sabit tuttu. Piyasalar yine yanıldı. Dolar zıpladı.

Artık anlayın! TCMB bağımsız değil! Erdoğan enflasyon, faiz, kur arasındaki ilişkiyi bilmiyor! Damat kifayetsiz!

Türkiye maalesef yoksullaşmaya devam edecek.

 

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