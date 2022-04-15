Muharrem İnce: Türkiye’nin 5 büyük sorunu var

Memleket Partisi lideri İnce, Türkiye'nin önünde 5 büyük problem olduğunu söyleyerek, "Gıda, su, enerji, ilaç ve deprem. 5 kriz kapıda" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyetin ilk barajı olarak bilinen Çubuk 1 Barajı’nda; azalan su kaynakları ve tarımsal sulamada yaşanan sıkıntıları ele aldığı bir basın toplantısı düzenledi.

“Önümüzde 5 büyük problem var” diyerek sözlerine başlayan İnce, o problemlerin gıda, su, enerji, ilaç ve deprem olduğunu dile getirdi.

“FELAKET KAPIDA”

Yeraltı suyunu kullanmanın, çocukların hakkından ve gelecekten yemek olduğunu söyleyen İnce, “Yer altı sularının yüzde 85 ini kullanıyoruz. Bu yüzde 85’in yüzde 65’ini de tarımda kullanıyoruz. Bu bir felakettir. Önümüzde felaket kapıda demektir. Türkiye’nin toplam sulama sistemine baktığımızda; yüzde 37'si klasik sulama, yüzde 41'i kanalet, yüzde 22'si borulu sistem. Sulanan 6 milyon hektar arazinin yüzde 70'i yüzey sulaması, yani vahşi sulama. Yüzde 17'si yağmurlama, yüzde 13’ü damlama. Damlama en iyisi ama maalesef biz yüzde 13 arazimizi ancak damlama ile sulayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“SU KONUSUNDA ÜLKELER 3’E AYRILIYOR”

Dünyadaki uzmanların su konusunda ülkeleri 3 gruba ayırdığını belirten İnce, “1 yıllık tüketimi kişi başına 1000 metreküpün altında olanlar. Bunlara su fakiri ülke deniyor. Yıllık tüketimi 2000 metreküpten az olanlara da su stresi yaşayan, su azlığı yaşayan ülkeler deniyor. Yıllık kişi başına tüketimi 8000 metreküpten fazla olanlara da su zengini ülke deniyor” bilgisini verdi.

“2050 YILINDA ÇOCUKLARIMIZ, TORUNLARIMIZ SU BULAMAYACAK”

İnce, sözlerine şöyle devam etti:

*Şimdi Türkiye’ye bakalım. 2000 yılında Türkiye’nin kişi başına su tüketimi 1650 metreküp. Bugün Türkiye’de kişi başına su tüketimi 1346 metre küp. Yani 1650’den, 1346’ya düşmüş.

*Bu demek ki önümüzdeki 10 sene içinde kişi başına su tüketimimiz 1000 metreküpün altına düşecek.

*Yani Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Bu artış devam ederse, yeni göçmenler gelmezse, sığınmacılar gelmezse 2050 yılında nüfusumuz 100 milyon olacak. Bu demektir ki 2050 yılında çocuklarımız, torunlarımız zahmet çekecek, su bulamayacak. Bizler, bugünün politikacıları 2050 yılında sorumluyuz.

“DERHAL ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILMALI”

Derhal arazi toplulaştırması yapılması gerektiğini vurgulayan İnce, “Arazi toplulaştırması yaparsak; kamulaştırmadan, inşaattan, pek çok yerden masrafımız azalacak. Yüzde 40 daha ucuza mal edeceğiz her şeyi. Verim yüzde 85 artacak” dedi.

“DEMİREL ÖLDÜ, GAP SAHİPSİZ Mİ KALDI?”

“Gap niye bitmiyor?” diye soran İnce, “Demirel öldü, GAP sahipsiz mi kaldı? Garip sahipsiz olmamalı. Hepimizi ilgilendiriyor GAP, Konya Ovası Projesi niye sahipsiz? GAP'ı ve KOP’u bitirmeliyiz. GAP sadece bir bölgeyi değil, Yozgat'a kadar bütün ülkeyi ilgilendiriyor. 2010’da bitirilecekti. 2040’a ertelendi. 30 yıllık gecikme yazık günah. Yemeyelim içmeyelim ama GAP'ı bitirelim. Para yok diyebilirsiniz. Para yoksa elektrik kısmını nasıl tamamladık? GAP’ın elektrik kısmı yüzde 92 oranında tamamlandı. Sulama kısmı yüzde 55 oranında tamamlandı. Para yoksa elektriğe de olmamalı. Elektrik kısmını tamamlamışsak sulama kısmına da tamamlamalıyız” açıklamasında bulundu.

“KANAL İSTANBUL BÜTÇESİYLE 81 İLİN SU SORUNU ÇÖZÜLÜR”

Kanal İstanbul’un maliyetinin 15 milyar dolar olduğunu söyleyen ve bu bütçeyle 81 ilin su probleminin çözülebileceğine değinen İnce, “Ne kazanacağız bunu yaparsak? Bir, ithalattan vazgeçeceğiz, ithalat olmayacak. İki, Rusya’dan Ukrayna’dan gelecek gemilerin yolunu gözlemleyeceğiz. Ayçiçeğini de kendimiz üreteceğiz. Dolayısıyla onun küspesi de hayvanlarımızın olacak. Yem de bulacağız. Dolayısıyla Ukrayna'dan gelen gemileri beklemediğimiz gibi, Sırbistan’dan gelen etleri de beklemeyeceğiz. Et ve Süt Kurumu’na gitmeye de gerek kalmayacak. Soğan deposu basmaya gerek kalmayacak. KDV indirimine de gerek kalmayacak. Tanzim satışa gerek kalmayacak. Stokçular diyerek milleti suçlamaya da gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı.

“TÜM SİYASİ PARTİLERE MEKTUP GÖNDERECEĞİM”

Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, HDP, MHP, parlamento ve parlamento dışındaki tüm partiler dahil hepsine bir mektup göndereceğini söyleyen İnce, şöyle konuştu:

“TARTIŞMAYA HAZIRIZ”

*Tarım, gıda, hayvancılık, su. Bu konuları içeren çözüm önerilerimizi bir dosya halinde bütün siyasi partilere takdim edeceğim. Bundan yararlanmak serbesttir. Daha iyisini yapacak olan varsa tartışmaya hazırız.

“SARAY’A DA GİDERİM, CHP GENEL MERKEZİ’NE DE”

Bunu tartışmak istiyorum. Bütün siyasi partilerle, kim randevu verirse, ‘oraya gitmem’, ‘buraya gitmem’ yok. Saray’a da giderim. CHP Genel Merkezi’ne de giderim. HDP Genel Merkezi’ne de giderim.

*MHP Genel Merkezi’ne de giderim. Yeter ki millete bir katkımız olsun. Kim randevu verirse, Memleket Partisi’nin çözüm önerilerini dosya halinde o siyasi partiye takdim edeceğim. Onlarla bunu tartışmak istiyorum. Belki onlarınki daha iyidir. Bu vesileyle mektubu da önümüzdeki hafta göndereceğim.