Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na Ayasofya yanıtı

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Muharrem Bey herkesin yerine Ayasofya gider" açıklamasına yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün sabah Emirgan Korusu'nda köşe yazarlarıyla kahvaltıda buluşup gündemi değerlendirdi.

İBB Genel Sekreterliği’ne yapılan atamadan Ekrem İmamoğlu'yla uyumuna kadar pek çok konuda görüşünü paylaşıp soruları yanıtlayan Kaftancıoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin görüş belirtmek istemedi.

Kaftancıoğlu, davet gelmesi halinde Ayasofya'ya namaz kılmaya gideceğini söyleyen Muharrem İnce'nin sözleri hatırlatılarak "Siz de davet gelirse namaza gidecek misiniz?” sorusunu, "Muharrem Bey herkesin yerine gider” diyerek yanıtladı.

Konuya ilişkin Hürriyet gazetesine konuşan İnce, "Ben bu partinin gençlik kollarından bu yana her kademesinde görev yapmış birisiyim. CHP kültürünü ve parti terbiyesini iyi bilirim. Onun için partimizin il başkanı ile basın önünde tartışmaya girmem. Takdir kamuoyunun ve partililerin vicdanına aittir” ifadesini kullandı.