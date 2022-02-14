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Muharrem Sarıkaya, yazılarına geri başladı: İkinci şans

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Röportaj sırasında İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki yazılarına geri başladı
Muharrem Sarıkaya, yazılarına geri başladı: İkinci şans

Gaziantep Bütükşehir Belediye Bakanı Fatma Şahin'le yaptığı röportaj sırsında İHA muhabiri  Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından HaberTük Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya, HaberTürk'teki köşesinde yeniden yazmaya başladı.

Sarıkaya, "İkinci şans" başlıklı yazısında, "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum… İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…" diye yazdı.

Sarıkaya yazısında, "İnsan yaşamında istemeden yapıp, anında pişman olduğu olaylar vardır. Benim de başımdan geçti; medeni bir toplumda yaşayan bireyler olarak yapılması gereken ne varsa. yapıldı. Bir anda öfke kontrolü yapamamanın yarattığı refleksle muhatabını rencide edici bir hareketin faili olarak, muhatabımdan özür diledim. Yargıda uzlaşarak helalleştim; medya grubumuzda temsile dair görevlerimden de istifa ettim... Kısaca vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım. Belirli bir süre de yazılarıma ara verdim…" ifadesini kullandı. 

Sarıkaya yazısında şu ifadelere yer verdi:

Gazetecilikten başka hiçbir işi olmayan, 43 yılını sadece yazmakla geçiren bir yazar için yazılarından uzak kalmanın ne demek olduğunu biliyorum. Bu süreçte tesellim, bireyi olmaktan gurur ve onur duyduğum Türk insanının bağrının ve vicdanının ne denli güçlü olduğunu da bana bir kez daha göstermesiydi. Yolda, otobüste, metroda, trende; o kadar çok mesaj ve telefon aldım ki…Kimi, "Defalarca özür diledin, buna rağmen hak etmediğin ölçüde küfür ve linçle karşılaştın; bu kadarı da fazla ama…"  dedi... Bazıları, “Bunlara karşı, ne yanıt verdin, ne dava açtın; hoşgörülü davrandın... Yazılarına başla…” cümleleri ile yaklaştı

Ne olmuştu? 

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı. Sarıkaya olayın ardından HaberTürk'teki görevlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyeliğinden istifa etmişti.

HaberTürk, Independent Türkçe

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