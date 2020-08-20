  • BIST 1.117
  • Altın 455,319
  • Dolar 7,3014
  • Euro 8,6417
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Muharrem (Yası Kerbela) Orucu Başladı

» »
Muharrem (Yası Kerbela) Orucu Başladı
Muharrem (Yası Kerbela) Orucu Başladı

Aleviler, pandeminin gölgesinde Muharrem (Yası Kerbela) Orucunu, bugün itibariye tutmaya başladı.

Kerbela’da Hz. Hüseyin ile birlikte susuz bırakılarak katledilen 72 insan için tutulan 12 İmamlar (Yası Kerbela) Orucu bugün başladı. Oruçta saf su içilmezken eğlenceden de uzak durulur. Oruç açma saatleri ise güneşin batışına denk gelir.

Aleviler, pandeminin gölgesinde Muharrem (Yası Kerbela) Orucunu, bugün itibariye tutmaya başladı. 72 ehlibeyt üyesinin Kerbala’da katledilmesi nedeniyle tutulan yas orucu, 12 gün sürecek.

Muhammed Mustafa’nın torunu Hz. Hüseyin ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 72 kişi, Hicri takvime göre 10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680); halifelikte hak iddia eden Yezid’in ordusu tarafından Kerbala Çölü’nde katledilmiş, kadın ve çocuklar ise esir alınmıştı. Aleviler, Ehlibeyt üyesi 12 imam için 12 gün matem orucu tutuyorlar.

SAHUR YAPILMAZ, ORUÇ GÜNEŞE GÖRE AYARLANIR

Alevilerde sahur olmadığı gibi oruç açarken belirlenmiş bir saat yoktur. Ne yenirse gece yarısından önce yenir. Aleviler oruç açarken top sesi, ezan sesi gibi işaretler beklemezler, güneş batınca oruçlarını açarlar. Görkemli sofralar da kurulmaz.

Oruç süresince de (12 gün boyunca) düğün, nişan, sünnet ve benzer törenler/etkinlikler yapılmaz, kurban kesilmez, et yenilmez. Kerbela Şehitleri’nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez (Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay, kahve, meşrubat, meyve suyu, ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır.)

Bu yıl ise pandeminin gölgesinde tutulan oruçlar evlerde, yakılan çerağlar ve yürekten dile getirilen dualarla oruçlar tutulacak.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: “AB çifte standart uygulamamalı”20 Ağustos 2020 Perşembe 10:35
  • Emekli Subaylar Derneği: “Her türlü siyasi düşünce ve oluşuma eşit uzaklıktayız, siyasi davetlere katılmayacağız”20 Ağustos 2020 Perşembe 10:19
  • TIP-İŞ, Sağlık Bakanı’nı Başhekimle İlgili İfadelerinden Dolayı Kınadı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:31
  • Yunanistan'da istifa depremi!20 Ağustos 2020 Perşembe 09:31
  • Narenciye Üreticiler Birliği üreticilere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi20 Ağustos 2020 Perşembe 08:06
  • Detay bugün ne manşet attı? 20 Ağustos 2020 Perşembe20 Ağustos 2020 Perşembe 07:28
  • Erdoğan Cuma günü KKTC'de bulunan "kapalı Maraş'ın" açılacağını mı açıklayacak?19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:28
  • Baybars, Lapta bölgesini ziyaret ederek bölge muhtarlarıyla bir araya geldi19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:24
  • Tatar: Rum-Yunan ikilisi bir anlaşma değil, mevcut durumdan yararlanma peşinde19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:04
  • Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde ne olacak? İşte tahminler! İlk kez dile getirildi19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti