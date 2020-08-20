Muharrem (Yası Kerbela) Orucu Başladı

Aleviler, pandeminin gölgesinde Muharrem (Yası Kerbela) Orucunu, bugün itibariye tutmaya başladı.

Kerbela’da Hz. Hüseyin ile birlikte susuz bırakılarak katledilen 72 insan için tutulan 12 İmamlar (Yası Kerbela) Orucu bugün başladı. Oruçta saf su içilmezken eğlenceden de uzak durulur. Oruç açma saatleri ise güneşin batışına denk gelir.

Aleviler, pandeminin gölgesinde Muharrem (Yası Kerbela) Orucunu, bugün itibariye tutmaya başladı. 72 ehlibeyt üyesinin Kerbala’da katledilmesi nedeniyle tutulan yas orucu, 12 gün sürecek.

Muhammed Mustafa’nın torunu Hz. Hüseyin ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 72 kişi, Hicri takvime göre 10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680); halifelikte hak iddia eden Yezid’in ordusu tarafından Kerbala Çölü’nde katledilmiş, kadın ve çocuklar ise esir alınmıştı. Aleviler, Ehlibeyt üyesi 12 imam için 12 gün matem orucu tutuyorlar.

SAHUR YAPILMAZ, ORUÇ GÜNEŞE GÖRE AYARLANIR

Alevilerde sahur olmadığı gibi oruç açarken belirlenmiş bir saat yoktur. Ne yenirse gece yarısından önce yenir. Aleviler oruç açarken top sesi, ezan sesi gibi işaretler beklemezler, güneş batınca oruçlarını açarlar. Görkemli sofralar da kurulmaz.

Oruç süresince de (12 gün boyunca) düğün, nişan, sünnet ve benzer törenler/etkinlikler yapılmaz, kurban kesilmez, et yenilmez. Kerbela Şehitleri’nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez (Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay, kahve, meşrubat, meyve suyu, ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır.)

Bu yıl ise pandeminin gölgesinde tutulan oruçlar evlerde, yakılan çerağlar ve yürekten dile getirilen dualarla oruçlar tutulacak.