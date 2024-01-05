Muhasebeci: Depremden sonra bende büyük bir unutkanlık oldu, hatırlamıyorum

Otelin muhasebesinde çalıştığını ve sanıkları tanıdığını söyleyen Görücü, iddianame hakkında bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine “Depremi hepimiz yaşadık.. Otelde kolon kesilme gibi bir olay olmadı” dedi.

Görücü, otelden Ahmet Bozkurt’un sorumlu olduğunu, Efe Bozkurt’un ise otele ve muhasebeye baktığını kaydeden söyledi. Görücü, “İdari işlerden Efe Bozkurt sorumluydu. Şirkette söz sahibiydi. Gün içindeki hasılatları ona veriyorduk” dedi.

1984 yılında iş hayatına Ahmet Bozkurt ile başladığını kaydeden Görücü, sonradan yapıldığı iddia edilen kaçak yapıdan haberi olmadığını söyledi. Görücü, “Oraya girip çıkmadım.. Ahmet Bozkut’un ofisiydi. O kullanıyordu. Kimse girip çıkmıyordu.. Yazıhane ofis yapılmasında herhangi bir rol almadım.. Yazıhanenin yapılış tarihi konusunda net tarih hatırlamıyorum” şeklinde devam etti.

Mahkemede daha önce verdiği ifade okunan tanık müştekilerin sorularını da yanıtladı. Görücü, “Ofis en üst kataydı, bu konudaki ödemeleri kimin yapıldığını bilmiyorum” dedi.

Otelin muhasebecisi olarak Efe Bozkurt’a maaş ödendiğini söyleyen Görücü, müşterilerin ödemleri resepsiyonistlere yaptığını söyledi. Rejenerasyon grubun ödemesinin alınıp alınmadığını hatırlamadığını kaydeden Görücü, “Depremden sonra bende büyük bir unutkanlık oldu, hatırlamıyorum..” şeklinde devam etti.

Görücü, başka bir soruyu yanıtında, ödemesiz misafir ağırlayıp, faturasız işlem yaptıklarını söyledi.

Devletten alınan krediyle ne yapıldığı sorusunu yanıtında, otelin tadilatında, malzeme ve mefruşat alımında kullanıldığını kaydeden Görücü, deprem sonrası kimseye ödeme yapmadığını belirtti.

Görücü, Efe Bozkurt’un görevinin ne olduğuna ilişkin soruyu yanıtında, “Şirket ortağı ve babasının aradığı mali sorumluydu. Personelden de sorumluydu” dedi.

“Otel inşaatına 1992 yılında başladık. İş merkezi ya da özel hastane diye düşünülüyordu. Sonunda otele çevirdik ve inşaata 2000 yılında başladık” diyen Görücü, başka bir soruya “Efe Bozkurt’a o günkü değerle personelden biraz fazla, 3-4 bin TL’lik maaş veriyorduk” yanıtını verdi.

Ofis için ne tür malzemeler alındığı sorusunu yanıtında “Bilmiyorum. Aklıma gelen bir şey yok” diyen Görücü, özel yapılan yere çay kahve nasıl gidiyordu sorusuna ise tanık “Çok fazla misafir gelmiyordu ama geldiğinde de muhakkak bir garson girip çıkıyordu” dedi. Görücü, ofis kısmı için şap atılıp atılmadığını bilmediğini söyledi.

Görücü, inşaatta kiminle çalışıldığına ilişkin soruyu yanıtında, 1992 yılında inşaata müteahhittin altında çalışan bir kişiyle başlandığını ancak 2000’den sonra kiminle çalışıldığını hatırlamadığını belirtti.

Binanın yapım aşamasındaki ödemelerin muhasebeden değil de binanın sahibi Ahmet Bozkurt’un kendi hesabından yapıldığını kaydeden Görücü, inşaatı yapanlarla doğrudan Ahmet Bozkurt’un ilgilendiğini, kendisinin bu konuda bilgisi olmadığını söyledi.

İsias Otel’de hayatını kaybeden Çağakan Yılmaz isimli kişinin isminin kayıtlarda olmamasının sorulması üzerine resmen kayıtlı olmayan kişiyle ilgili bilgisi olmadığını ve konaklayan kişilerle bilginin emniyet müdürlüğüne verildiğini belirtti.

Celal Görücü, Kalkınma Bankası’ndan alınan kredilerin tamamının ödenmediğini ve ödemelerin de fatura karşılığı yapıldığını ancak enkaz altında kalan faturaları ibraz edemeyeceğini söyledi. Görücü, inşaat malzemelerinin faturalarının sorulması üzerine, “Muhasebeci olarak biz faturalandırmadık, çalıştığımız firmalar faturalandırdı” dedi.

Otele ilişkin bir fotoğraf gösterilerek, camlı alanın ne olduğunu sorulması üzerine Görücü, “Aslında restoranımızdı ama kullanılmıyordu. Ofis olarak kullanılan yer neresiydi emin değilim” yanıtını verdi.

Görücü, sanıklardan Ahmet Bozkurt’un sorusu üzerine, Bozkurt’un ofisini genelde kullanmadığını, otelin girişinde, sağdaki koltukta oturduğunu ve işleri oradan idare ettiğini söyledi.

Sanık avukatlarının sorularını da yanıtlayan tanık, statik projeleri kimin yaptığını bilmediğini kaydeden Görücü, Erdem Yılmaz’ın kim olduğunun sorulması üzerine, Yılmaz’ın inşaat projesini yaptığı yönünde bir bilgisi olduğunu belirtti.

Celal Görücü, mutfağın nerede olduğunun sorulması üzerine, “Mutfak asma kattaydı. Mutfak için yan binadan daire alınmış ve otel binasıyla birleştirilerek mutfak yapılmış. Restoran da oradaydı. Bitişikti hepsi” dedi.

Görücü, başka bir soruyu yanıtında, bina yapımına ara verildiğinde, duvarların örülüp örülmediğini bilmediğini söyledi.

Krediyle ne alındığını sorulması üzerine mefruşat ve yatak gibi şeyler alındığını ancak oda artırımı yapılmadığını belirtti.