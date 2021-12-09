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Muhasip Nevzat Özkunt TDP'ye adaylık müracaatı yaptı

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Lefkoşalı Muhasip Nevzat Özkunt TDP'den Lefkoşa bölgesi adaylığı müracaatı yaptı.
Muhasip Nevzat Özkunt TDP'ye adaylık müracaatı yaptı

Lefkoşalı Muhasip Nevzat Özkunt TDP'den Lefkoşa bölgesi adaylığı müracaatı yaptı.

Özkunt'un adaylığı TDP'de heyecan yarattı.

 

İşte Özkunt'un yaptığı açıklama;

Çözüm, barış ve demokrasi çizgimizden milim sapmadan, Dün toplum liderimiz Mustafa Akıncı ile, Bugün TDP, Harmancı, Cemal Hoca ve tüm yoldaşlar ile aynı yolu gururla yürümeye devam.

İrademiz ve onurumuz için, Toplumsal çıkarlarımız için, Kumar-mafya-karapara kıskacından ülkemizi ve siyaseti arındırmak için, Ülkemizi ilhak sürecinden uzaklaştırmak için, Birlikte mücadele için bir araya gelelim dostlar.

#TDP Toplumcu Demokrasi Partisi

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