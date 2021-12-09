Muhasip Nevzat Özkunt TDP'ye adaylık müracaatı yaptı

Lefkoşalı Muhasip Nevzat Özkunt TDP'den Lefkoşa bölgesi adaylığı müracaatı yaptı.

Özkunt'un adaylığı TDP'de heyecan yarattı.

İşte Özkunt'un yaptığı açıklama;

Çözüm, barış ve demokrasi çizgimizden milim sapmadan, Dün toplum liderimiz Mustafa Akıncı ile, Bugün TDP, Harmancı, Cemal Hoca ve tüm yoldaşlar ile aynı yolu gururla yürümeye devam.

İrademiz ve onurumuz için, Toplumsal çıkarlarımız için, Kumar-mafya-karapara kıskacından ülkemizi ve siyaseti arındırmak için, Ülkemizi ilhak sürecinden uzaklaştırmak için, Birlikte mücadele için bir araya gelelim dostlar.

#TDP Toplumcu Demokrasi Partisi

ÖZKUNT KİMDİR?

Uzun yıllardır bankacılık sektöründe çalışan, şube müdürlüğü ve genel müdürlük gibi üst düzey görevlerde bulunan Özkunt, uluslararası bir kurum olan “ACAMS- Certified Anti- Money Laundering Specialist” sertifikası sahibidir.

Kendisini Kıbrıs sevdalısı ve barış yanlısı bir aktivist olarak tanımlayan Nevzat Özkunt, birçok sosyal faaliyette aktif rol aldı.

Özkunt, Uluslararası bir gençlik ve liderlik organizasyonu olan Junior Chamber International- JCI- (Genç Müteşebbisler Jaycees Derneği) Kuzey Kıbrıs Başkanlığı, JCI Türkiye Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği ve JCI Türkiye Toplumsal Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Çeşitli sivil toplum örgütünün yönetim kurullarında yer alan Özkunt, 2020 yılı cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde “Mustafa Akıncı Gönüllüleri” ekibinde aktif rol üstlendi.

Özkunt, TDP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyesidir.