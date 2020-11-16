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Mühendis ve Mimarlar’dan Ersin Tatar’a tepki: “Sorun, kendi insanına güvenmeyen idarecilerde”

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Tatar’ın, Acil Durum Hastanesi açılış töreninde sarf ettiği "Mimar mühendislere talimat vermeme rağmen bir türlü proje çıkmadı… Ne yapacaktım, Cumhurbaşkanımı arayacaktım… Öyle yaptım” sözleri tepkiye yol açtı.
Mühendis ve Mimarlar’dan Ersin Tatar’a tepki: “Sorun, kendi insanına güvenmeyen idarecilerde”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Acil Durum Hastanesi açılış töreninde sarf ettiği  "Mimar mühendislere tüm yetkililere bunun projesini çiziniz, ihalesine çıkınız diye talimat vermeme rağmen bir türlü proje çıkmadı; ihale aşamasına gelinemedi. Ne yapacaktım, Cumhurbaşkanımı arayacaktım… Öyle yaptım” sözleri, tepkiye yol açtı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tatar’ın kendi insanını başka devlet yetkililerine şikayet ettiği, söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığı ve icraatların ülkede yapılmaz hale gelmesindeki en önemli sorunun, “kendi insanına güvenmeyen, insan kaynağının farkında olmayan ve hedefe yönlendiremeyen idarecilerde olduğu” savunuldu.

Genel Başkan Seran Aysal’ın imzasını taşıyan açıklamada, Tatar'ın görevinin topluma liderlik etmek, toplumu birleştirmek olduğu belirtildi, “Kıbrıs Türk toplumunun en üst makamı olan KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratacak, liderlikten uzaklaştıran bu ve benzeri açıklamaların tekrar edilmemesini ümit ederim” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından 15 Ekim’de paylaşılan basın bildirisine de atıfta bulunuldu.

Yapılan açıklama şöyle:

“Pandemi Hastanesi için 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen törende Sn. Ersin Tatar’ın “ Mimar mühendislere tüm yetkililere bunun projesini çiziniz, ihalesine çıkınız demelerine rağmen bir türlü proje çıkmadığını ve  ihale aşamasına gelinemediğini....” belirttiği konuşmasında kast ettiği KTMMOB ve ÜYELERİNİN sorumluluğu hakkında 15 Ekim 2020 tarihindeki KTMMOB açıklamasını halkın DOĞRU BİLGİLENMESi için tekrar paylaşılması ihtiyacı gündeme gelmiştir.

KTMMOB’nin 15 Ekim 2020 tarihli kamuoyu bilgilendirmesinin son paragrafındaki değerlendirmemizi bugünkü konuşmasındaki “mimar ve mühendisler” kısmı gerçeği yansıtmasa da KENDİ İNSANINI başka devlet yetkililerine şikayet eden Sn. Tatar’a bir kez daha hatırlatırız;

“Bilinmelidir ki, KTMMOB, ülkemizde her konuya çözüm üretecek, sonuçlandıracak, projelendirecek ve yönetecek bilgi birikimine sahip yeterli insan kaynağımızın devlet kadrolarında, belediye kadrolarında, üniversitelerimizde ve özel sektörde fazlasıyla olduğunu, icraatların ülkemizde yapılamaz noktasına gelinmesinde en önemli sorunun kendi insanına güvenmeyen, insan kaynağının farkında olmayan ve hedefe yönlendiremeyen idarecilerde olduğunu değerlendirmektedir.”

Sn. Tatar’ın makam görevi toplumuna güvenmek, birleştirmek, gelecek umudu için mücadele  edilmesine öncülük etmek ve toplumu bir arada tutan değerleri ön plana çıkartmak ...vb. özetle topluma liderlik etmektir. Kıbrıs Türk toplumunun en üst makamı olan KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratacak, liderlikten uzaklaştıran bu ve benzeri açıklamaların tekrar edilmemesini ümit ederim.”

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