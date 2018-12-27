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Mühendisler Maraş'a girmek istiyor

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Mühendisler Maraş'a girmek istiyor
Mühendisler Maraş'a girmek istiyor

Rum tarafındaki “Yeniden İmar ve İskân Konseyi’nin”, geçtiğimiz Mayıs ayında adayı ziyaret eden AP Dilekçeler Komitesi’ne, nüfuzunu kullanması ve inşaat mühendisleri ile mimarların binaların durumu hakkında bilgi almak için kapalı bölge Maraş’a girişine izin verilmesi için, bir mektup göndermeye hazırlandığı ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, “Yeniden İmar ve İskân Konseyi” Başkanı Nikos Mesaritis gazeteye yaptığı açıklamada, kapalı bölge Maraş’ın bilimsel açıdan büyük değere sahip bir yer olduğunu ve bunun mühendisler tarafından incelenip kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

“Önümüzdeki aylarda çözüm beklemek için elle tutulur bir şey olmadığından, çözümün ertesi günü için hazırlık yapılması ve binaların kontrolüyle ilgili neden seminerler düzenlendiğinin” kendisine sorulması üzerine ise Mesaritis, “tam da çözümün ertesi günü için hiçbir şey yapılmadığından ötürü, uyanılması gerektiğini” savundu.

Gazete, Lefkoşa’nın güney’inde ve Limasol’da gerçekleştirilen seminerlerin konusunun, şehir açılır açılmaz, inşaat mühendisleri ile mimarların binaların güvenlik kontrolü konusunda eğitilmesi ve istihdam edilmesi, aynı zamanda bu binaların, bunları kontrol edecek olan üç üyeli gruplar organize edilebilmesi için, bir listeye kaydedilmesi olduğunu belirtti.

Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirilen semineri, aralarında 40 Kıbrıslı Türk’ün de bulunduğu yaklaşık 300 mimar ve mühendisin izlediğini kaydeden gazete, Mesaritis’in bu durumu, “Yeniden İmar ve İskân Konseyi’nin” çalışmaları, özellikle de kentin yasal sakinlerine iade edilmesi durumunda yapılması gereken işe hazırlık yapılması açısından, önemli olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Gazeteye göre, Themos Dimitriyu isimli mühendis de açıklamasında, esas hedefin, binaların güvenlik kontrolünü yapma bilgisi ve eğitimine sahip olan insanların yer aldığı listelerin yenilenmesi olduğunu ifade etti.

Şehre girilmesine izin verilirse, binalarla ilgili ilk kontrolün, tehlikeli olmayan binaların durumunun kayda geçirilmesi olduğunu ifade eden Dimitriyu, binaların yıkılıp yıkılmaması gerektiğini söylemeleri olmadığını söyledi.

Dimitriyu, buna bina sahiplerinin mühendisleriyle birlikte karar vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Gazeteye göre, seminerlerin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren sözde “Maraş” Belediye Başkan Yardımcısı Hrisanthos Zannetos ise açıklamasında, bunun, şehir iade edildiğinde şehre girişin güvenli olması açısından, yapılması gereken işe hazırlık yapılması için, önemli bir çaba teşkil ettiğini düşündüğünü ifade etti.
 

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