Mühendislik, tıp ve hukuk boş kaldı

Üniversite kontenjanlarının yüzde 98’i dolsa da tıp, hukuk ve mühendislik gibi başarı sırası şartı olan bölümler boş kaldı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları dün açıklandı. ÖSYM ayrıca yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de ilan etti. İlk kez barajsız girilen sınavda başarı sırası şart olan bölümlerin birçoğu boş kaldı.

Özellikle son yıllarda olduğu gibi mühendislik bölümlerinde boş kalan bölümler oldukça fazla. Bununla beraber mimarlık bölümü de az tercih edilen ya da tercih edilmeyen bölümler arasında yer aldı. Tıp fakültesinde bile boş kalan kontenjan sayısı 600’ü aştı. Hukukta ise 900’e yaklaştı. Oransal olarak da en boş program yalnızca yüzde 42,5’i dolan harita mühendisliği oldu.

Toplamda ise boş kalan kontenjan sayısı 13 bin oldu. Bu kontenjanın 120 bin 167'sini 4 yıllık lisans programları, 75 bin 137'sini ise 2 yıllık önlisans programları oluşturdu.

ÖSYM örgün yükseköğretim programlarında kontenjanın yüzde 98,09 dolduğunu, adayların yüzde 21,68'inin ilk tercihine yerleştiğini açıkladı. Lisans programlarındaki 469 bin 37 kişilik kontenjanın yüzde 96,78'i doldu, bu programlara 453 bin 927 aday yerleştirildi. Ön lisans programlarındaki 398 bin 187 kişilik kontenjana 396 bin 704 aday yerleşti, doluluk yüzde 99,63'e ulaştı. Böylece toplam 867 bin 224 kişilik kontenjanın 850 bin 631'i doldu. Açıköğretim programlarındaki doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Yerleştirme sonuçlarına göre en çok boş kontenjanı kalan programlardan bazıları ve kontenjanlar şöyle:

•İnşaat mühendisliği: 2 bin 218

•Mimarlık: 1885

•Makine mühendisliği: 1021

•Elektrik-elektronik mühendisliği: 897

•Hukuk: 889

•Tıp: 671

•Gıda mühendisliği: 595

•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık: 440

•Biyomedikal mühendisliği: 387

•Harita mühendisliği: 354

•Diş hekimliği: 344

Boş kalan bölümlerin bazılarının kontenjanları ve yerleşen sayıları şöyle:

•Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği(%50 burslu): Kontenjan 17, yerleşen 1

•Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Mühendisliği: Kontenjan 30, yerleşen 3

•Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği: Kontenjan 45, yerleşen 8

•Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği: Kontenjan 20, yerleşen 0

•Kırklareli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği: Kontenjan 30, yerleşen 0

•Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 burslu): Kontenjan 102, yerleşen 27

•Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 burslu): Kontenjan 148, yerleşen 69

•Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Kontenjan 56, yerleşen 3

•Aksaray Üniversitesi Mimarlık: Kontenjan 60, yerleşen 8

•Artvin Çoruh Üniversitesi Mimarlık: Kontenjan 70, yerleşen 4

•Beykent Üniversitesi Mimarlık(%50 burslu): Kontenjan 30, yerleşen 4

•Bingöl Üniversitesi Mimarlık: Kontenjan 50, yerleşen 2

•Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık: Kontenjan 70, yerleşen 12

•Girne Üniversitesi Tıp(%25 burslu): Kontenjan 59, yerleşen 6

•Beykent Üniversitesi Tıp (ücretli): Kontenjan 19, yerleşen 0

•Haliç Üniversitesi Tıp(%25 burslu): Kontenjan 34, yerleşen 5

•Maltepe Üniversitesi Tıp (ücretli): Kontenjan 36, yerleşen 4

•Yakın Doğu Üniversitesi Tıp (%25): Kontenjan 59, yerleşen 10

•Ada Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 burslu): Kontenjan 42, yerleşen5

•İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 burslu): Kontenjan 34, yerleşen 7

KOŞULLAR DEĞİŞMELİ

Eğitim Sen yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

Kredi ve Yurtlar Kurumu, tüm yurtları eş değer düzeyde yaşanabilir duruma getirmeyi hedeflemek yerine yurtları “yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre” 6 ayrı tipe ayırarak fiyat farklılaşmasına yönelmiştir.

Üniversite öğrencilerini ve gençleri borç, zam, katkı payı, öğrenim ücretleri, güvencesiz çalıştırma ve işsizlik kıskacı içinde öğrenim görmeye zorlayan bu koşullar değişmelidir. Yükseköğretim öğrencilerinin nitelikli bir eğitim görmeleri, üniversitelerde insan onuruna yaraşır, demokratik ve kendilerini güvende hissettiği bir ortamın oluşturulmasına bağlıdır.

Üniversite öğrencilerinin işsizlik, zam, borç ve harç kıskacından kurtulmasının bilim emekçilerinin mücadelesi ile öğrenci ve velilerin mücadelesinin ortaklaşmasından geçtiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle öğretim elemanlarını, öğrencileri ve velileri ortak mücadeleye çağırıyoruz.”

“AKP’nin, ‘Her ile bir üniversite’ projesi ile birlikte 2002’de 93 olan üniversite sayısı, 2021’de 208’e yükselmiş, öğrenci sayısı ise 1 milyon 882 binden 8 milyonu aşmıştır. 2002’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı 191 yurt varken, 2020’de bu sayı 773’e çıkmış, ancak yurt sayısının öğrenci sayısı ile orantılı artmaması sonucunda çok sayıda öğrenci barınma sorunu yaşamaya başlamıştır. Aynı dönemde özel yurtların sayısı iki kat artışla 2 bin 210’dan 4 bin 406’ya yükselmiştir.