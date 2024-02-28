Muhittin Özsağlam bugün mahkemeye çıkarılacak!

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması derinleşiyor….

Üst düzey kamu çalışanlarına kadar sıçrayan sahte diploma soruşturması kapsamında dün de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun bakan olduğu dönemde özel kalem müdürü olarak görev Muhittin Özsağlam tutuklanmıştı.

“Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini" suçlamalarına tabii tutulan Muhittin Özsağlam, bugün sabah Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacak.

ÇELEBİ ILIK, KEMAL DÜRÜSÜT VE MEREY DÜRÜST DE TUTUKLANMIŞTI!

Sahte diploma soruşturması kapsamında ilk tutuklananlardan biri Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevini yürüten Çelebi Ilık’tı. Çelebi Ilık, iki kez mahkeme huzuruna çıkarılmış ve sonrasında 100 bin TL nakit teminat karşılığında serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz haftada da eski Bakan Kemal Dürsüt ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst söz konusu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İki kez mahkemeye çıkarılan Meray Dürüst’ün 100 bin TL teminat karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, Kemal Dürsüt’e ise 3 gün ek tutukluluk verilmişti.