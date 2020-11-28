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Muhsin Fahrizade suikasti... İran Cumhurbaşkanı Ruhani İsrail'i suçladı

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İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, suikast ile ilgili İsrail'i suçladı.
Muhsin Fahrizade suikasti... İran Cumhurbaşkanı Ruhani İsrail'i suçladı

İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, suikast ile ilgili İsrail'i suçladı.

Damavant bölgesinde saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fahrizade, Batılı istihbarat servisleri tarafından İran'ın nükleer silah programının arkasındaki isim olarak görülüyordu.

Suikast ile ilgili İran devlet televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i hedef alarak, "Küresel küstahlığın şeytani eli bir kez daha, gaspçı Siyonist rejim tarafından kanla kirletildi" dedi.

Ruhani, "Şehit Fahrizade suikasti, düşmanlarımızın içinde olduğun derin nefret ve sıkıntının da göstergesi. Onun şehadeti, ilerleyişimizi yavaşlatmayacak" mesajını verdi.

İsrail bu suçlamalara yanıt vermiş değil.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Deghan da saldırının faillerinin "şimşek gibi" vurulacağını söyledi.

FAHRİZADE İSMİ NEDEN ÖNEMLİ?

 

2014 yılında Reuters ajansına konuşan bir diplomat, "Eğer İran uranyum zenginleştirme programını sürdürürse, Fahrizade İran bombasının babası olarak bilinecek" demişti.

Suikast haberi İran'ın uranyum zenginleştirme programıyla ilgili bölgesel gerginliğin yükseldiği bir sırada geldi.

2010 ve 2012 yılları arasında dört İranlı nükleer bilimci suikaste uğradı ve Tahran yönetimi bu eylemlerden İsrail'i sorumlu tuttu.

Fahrizade'nin ismi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018'de İran'ın nükleer programıyla ilgili yaptığı sunumda da öne çıkmıştı. Netanyahu, Fahrizade'nin ismini anıp "Bu ismi unutmayın" demişti.

SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?

 

İran Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Silahlı teröristler Muhsin Fahrizade'nin de içinde olduğu aracı hedef aldı. Korumalarıyla çatışmaya giren teröristlerin saldırısında ağır yalanan Fahrizade hastaneye kaldırıldı. Ancak sağlık birimlerinin müdahalesi yeterli olmadı ve Fahrizade yaşamını yitirdi" ifadeleri yer aldı.

İran medyası da saldırganların Fahrizade'nin aracına ateş açtığını bildirdi.

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