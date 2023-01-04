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Muhsine Pınar Er hayatını kaybetti!

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Muhsine Pınar Er hayatını kaybetti!
Muhsine Pınar Er hayatını kaybetti!

Ülkenin sevilen isimlerinden Muhsine Pınar Er hayata gözlerini yumdu.

Er'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Detay Kıbrıs olarak merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

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