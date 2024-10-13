Mühtahdem Tarafından Hırsızlık: Bahis Ofisinde 235.950 TL’lik Yolsuzluk

29 Eylül 2024 tarihinde, Ozanköy’de faaliyet gösteren bir bahis ofisinde çalışan M.D. (E-20), işlediği hırsızlık suçu nedeniyle tutuklandı. M.D.’nin, bir müşteriden para almadan bahis ofisinin sistemine 231.750 TL tutarında oyun işlediği ve müşterinin oynamasını sağladığı tespit edildi. Bununla yetinmeyen M.D., işletmenin kasasından 4200 TL nakit para da müşteriye verdi. Toplamda 235.950 TL’lik bu yolsuzluk, polisin bilgisine ulaşmasının ardından ortaya çıktı.
Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturma sonucunda M.D. tespit edilip tutuklandı. Soruşturma halen devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.