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Muhtar: Belediye hem yapmıyor, hem de yapmamıza izin vermiyor

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Şirinevler Muhtarlığı, köy içindeki kaldırımları boyattığı gerekçesiyle bağlı bulunduğu Dikmen Belediyesi ile polislik oldu
Muhtar: Belediye hem yapmıyor, hem de yapmamıza izin vermiyor

Muhtar Serkan Zülfikar Pilli sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı:

Renkli hayatımız bir gün sürdü!!!

Köyümüze hizmet vermek amacıyla ve köyde bu kaldırımların boyanmamış olması nedeniyle kazaya sebep olmasından dolayı Şirinevler Muhtarlığı olarak boyatdığımız kaldırımları, bugün Dikmen Belediyesi'nin yetki alanına girdiği gerekçesiyle; muhtar olarak beni arayıp uyarıda dahi bulunmadan, Dikmen Belediyesi polise şikayetde bulunduğundan dolayı, polisin de direktifiyle tekrardan griye boyatdık.

Evet, gerçektende bu kaldırımlar Belediye'nin yetkisinde olduğunu arştırmalarım sonucu öğrendim. O zaman Sayın Başkan soruyorum size!! Neden bu kaldırımlar 3 yılı aşkın süredir boyanmadı ? Madem göreviniz neden ihmal edildi ? Bu köyden vergi alınıyor!!! Hizmet neden verilmiyor ? Köy yolları perişan durumda madem yetkinizde neden düzeltilmiyor ? BU BİR İHMALDİR. BELEDİYE'NİN İHMALİDİR VE BUNUN SONUCUNDA MEYDANA GELECEK KAZALARDAN BELEDİYE SORUMLUDUR. Görevin ise yap da bizde Muhtarlık olarak olmayan bütçemizle, köy halkımızı korumak için kazaları engellemek amacıyla yetki alanına girmek zorunda kalmayalım.

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