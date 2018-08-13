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Muhtar bile  koyunları denizde yıkarsa ?

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Girne Bölgesindeki bazı koylarda yapılan incelemede mikrobik değerlerin yüksek çıkmasından sonra alınması gereken tedbirlerin alınmamasına karşın, denizde koyunların yıkandığı öne sürülüyor.
Muhtar bile  koyunları denizde yıkarsa ?

Girne Bölgesindeki bazı koylarda yapılan incelemede mikrobik değerlerin yüksek çıkmasından sonra alınması gereken tedbirlerin alınmamasına karşın, denizde koyunların yıkandığı öne sürülüyor.

DETAY ÖZEL -Taner Ulutaş

Denizlerin fosseptik çukuruna dönüştürüldüğü tedbir alınmaması nedeniyle bölge  muhtarının bile 200 koyununu denizde yıkadığı öne sürülürken, yetkili belediyelerin buna dur demediği belirtiliyor

İsmi bizde mahfuz güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, dün, (Geçtiğimiz gün) Karakum, Zeyko bölgesinde, balık avlamaya gittim. İnsanların yüzmek için veya balık tutmaya girdikleri yerde gördüklerime inanamadım.  İnsanların yıkandığı yerde  Karakum muhtarı, 200 tane koyununu denizde yıkadı. Tabi 200 koyunun yıkanması sonrasında deniz ve çevresi ahir gibi oldu. Etraf hayvan dışkısı ve sidiğinden geçilmedi. Çevre bunlarla doldu dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla bunu yapanın muhtar olması daha acı. Sanki deniz muhtarın babasının malıdır. Vallahi ne diyeyim? Girne bölgesinde bokun içinde yüzerik. Şimdi yetkililere bir sorum olacak. Koyunları denizde yıkamak yasak değil mi? Denizin sürekli pis olması, b….denizde yüzmesi nedeniyle son zamanlarda, gözüm ve dişim şisti. Denizden mikrop kapmış.

Doktora gittik ilaç aldık geçti ancak yine denize girince şimdi gözüm tekrar mikrop kaptı. Üstelik Karakum - çatal köy arası girerim denize. Yani deniz daha temiz derler ya işte o alanda mikrop kapıyoruz. Koyunların denizde yıkandığı ve denizin pislikten geçilmediği bir yerde zaten mikrop kapmamak olanaksız ifadesinde bulundu.

Fotoğraf:Arşiv

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