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Muhtar seçimi kaybedince muhtarlık binasını da söküp götürmek istedi

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Antalya Konyaaltı Gürsu Mahallesi'nde seçimleri kaybeden AKP'li muhtar, 'ben yaptım' diyerek muhtarlık binasını söküp götürmek götürmek istedi.
Muhtar seçimi kaybedince muhtarlık binasını da söküp götürmek istedi

Antalya Konyaaltı Gürsu Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kaybeden AKP'li muhtar ilginç bir girişimde bulundu.

Muhtarlık için belediye parkındaki binayı kendisinin yaptığını belirten eski muhtar E.Y., binanın kapı ve pencerelerini söküp götürmek istedi.

Muhtarlık seçimi kazanan Özlem Saday ise duruma tepki gösterdi.

Olay yerine polis ekipleri gelirken, uzun süre tartışma yaşandı. Belediye zabıta ekiplerinin gelmesiyle beraber, muhtar evinin de 20 yıl önce usulsüz bir şekilde yapıldığı anlaşıldı.

Tartışmalar sonrası muhtarlığın anahtarı polise teslim edilirken, konuya ilişkin yarın görülecek davanın sonucunu bekleneceği öğrenildi.

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