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Muhtarın ‘corona’ önlemi: Köy yollarını iş makinesiyle kazdırıp kapattı

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Muhtarın ‘corona’ önlemi: Köy yollarını iş makinesiyle kazdırıp kapattı
Muhtarın ‘corona’ önlemi: Köy yollarını iş makinesiyle kazdırıp kapattı

Elazığ’da bir muhtar, corona virüsü önlemleri kapsamında köye bağlanan tüm yolları iş makinesiyle kazdırarak kapattı.Merkeze bağlı 2 bin nüfuslu Şahinkaya Mahallesi’nin muhtarı Hıdır Şahin, virüsün köye ulaşmasını engellemek için farklı bir yol seçti.

Şahin, valilikten izin aldığını belirterek köyden altı yolun geçtiğini, bunların kent merkezine gittiğini, denetimden kaçmak isteyenlerin yolları kullandığını dile getirdi.

Şahin şunları söyledi: “Corona virüsü tedbirleri nedeniyle biz de mahallemize seyyar satıcıların, hurdacıların gelmemesi ve kaçak yolların kullanılmaması için altı alternatif yolu ulaşıma kapattık. Ayrıca mahallemize şehir dışından gelenleri de evlerinde karantinaya alıyoruz.”

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