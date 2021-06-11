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Muhtarlar, Merkez Lefkoşa’nın şehre değer katacağına inanıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Açık Pazar, Çarşı ve Etkinlik/Organizasyon alanı şeklinde haftanın 7 günü hizmet verecek olan Merkez Lefkoşa tesisinin tanıtımları devam ediyor.
Muhtarlar, Merkez Lefkoşa’nın şehre değer katacağına inanıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Açık Pazar, Çarşı ve Etkinlik/Organizasyon alanı şeklinde haftanın 7 günü hizmet verecek olan Merkez Lefkoşa tesisinin tanıtımları devam ediyor.

Pazarcılar Birliği’ne yapılan tanıtımın ardından bu kez yerel yönetimlerde yurttaşla iletişimini sağlayan muhtarlarla bir araya gelindi.

Haftanın 7 günü hizmet vermeye uygun şekilde tasarlanan, çarşı-pazar formatı yanında birçok alışveriş etkinliğine ve çeşitli sanatsal, sportif etkinliklere ev sahipliği yapılabilecek Merkez Lefkoşa’yı yerinde inceleme fırsatı bulan Lefkoşa muhtarları, tesisin başkente önemli bir değer katacağı fikrinde birleştiler.

Merkez Lefkoşa’nın tanıtımını yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, teknik detaylar yanında sosyal açıdan tesisin Lefkoşa’ya kazandıracaklarını aktardı. Başkan Harmancı, tesisin LTB’nin en büyük öz kaynak yatırımı olduğunu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin de yapımında katkı koyduğunu belirterek, yurttaşın nabzını tutan muhtarların görüşlerini almanın ilerleyen süreçte yapılacak düzenlemeler konusunda kendilerine ışık tutacağını belirtti.

Başkan Harmancı, katılımcı demokrasiye de uygun şekilde tüm muhtarlıklarda Açık Pazar’ın hangi gün yapılacağına ilişkin yurttaşların düşünceleri almak istediklerini de belirtti. 

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