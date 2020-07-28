“Muhtarlara Gereken Önem Verilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, halkın oyuyla göreve gelen ve bölgelerindeki her şeyden haberdar olan muhtarlara gereken önemin verilmesi gerektiğini kaydetti. Muhtarlara verilen katkının verdikleri hizmete göre az olduğunu belirten Angolemli, muhtarlara verilen katkının artırılması gerektiğini kaydetti.

Yıllarca muhtarlara önem verilmediğini, özellikle her bölge belediyelere bağlanınca muhtarların iyice göz ardı edildiğini kaydeden Angolemli, “Halbuki bölgelerindeki her olayı bilen, işyerlerini, adreslerini bilen, kaçak var mı yok mu haberdar olan muhtarlarla daha sıkı iş birliği yapılması elzemdir. Bu işbirliği herkesin yararına olacaktır” dedi.

Muhtarlardan daha iyi hizmet alınabilmesi için muhtarlara verilen katkının artırılması gerektiğini kaydeden Angolemli, buna karşılık zaman zaman bazı muhtarlardan da şikayetler geldiğini, onların da yaptıkları görevin ciddiyetiyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.