  • BIST 96.000
  • Altın 381,488
  • Dolar 6,8962
  • Euro 7,5200
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Muhtelif Yarım Yüz Maskesi İçin İhaleye Çıkıldı

» »
Muhtelif Yarım Yüz Maskesi İçin İhaleye Çıkıldı
Muhtelif Yarım Yüz Maskesi İçin İhaleye Çıkıldı

Muhtelif yarım yüz maskesi alımı için ihaleye çıkıldı.    

Tekliflerin en geç 22 Nisan Çarşamba  sabahı saat 09.30’a  kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonu’ndaki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

Teklifle ilgili bilgi ve şartnamelerin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi adresinden  ücretsiz temin edilebileceği, ve bu konuda 22 85 940 (239) ile 22 85 940 (204) numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gıda yardımlarının denetlenmesi için “Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi” Oluşturuldu15 Nisan 2020 Çarşamba 17:12
  • Bakanlığının Başlattığı Maske Üretim Seferberliğine Yenierenköy’den Destek15 Nisan 2020 Çarşamba 17:10
  • Tatar: “Ne yapmışsak bilimsel rehberlikle yaptık. Öyle yapmaya da devam edeceğiz”15 Nisan 2020 Çarşamba 17:07
  • Mobilya Sanayicileri Derneği, Maliye Bakanı Amcaoğlu’na Önerilerini Sundu15 Nisan 2020 Çarşamba 16:16
  • Bankalar Birliği’nden rehavet uyarısı15 Nisan 2020 Çarşamba 16:04
  • Belediyeler'den 10 maddelik Covid-19 kararları15 Nisan 2020 Çarşamba 16:03
  • Yağışlı hava geliyor15 Nisan 2020 Çarşamba 15:49
  • İŞAD: “Yeni bir devlet sistemine geçmek için tarihi fırsat”15 Nisan 2020 Çarşamba 15:45
  • Acil Durumlar İçin: ALO 155 ve ALO 18315 Nisan 2020 Çarşamba 15:41
  • Özersay:“Öngöremediğimiz bir noktaya gidersek hepimiz elimizi taşın altına koyarız”15 Nisan 2020 Çarşamba 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti