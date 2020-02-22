'Muhterem Nur yoğun bakımda'

Ünlü oyuncu Muhterem Nur'un üç gündür yoğun bakımda tedavi gördüğüne dair haberler geldi.

Yeşilçam sinemasının iz bırakan kadın oyuncularından olan Muhterem Nur'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2013 yılında vefat eden şarkıcı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı olarak da tanınan 87 yaşındaki Muhterem Nur'un yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

3 gündür tedavisi süren Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Zor bir hayat

31 Aralık 1932 Manastır doğumlu ünlü oyuncu fabrika işçiliği yaparken 1951’de Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına başladı. İkinci filmi ise 1952'de Osman Seden’in yönettiği Kanun Namına'ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku’ydu. Daha sonra Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise 1958'de Memduh Ün'ün çektiği Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

1960'larda pek çok maddi sorun yaşamaya başlayan sanatçı, Müslüm Gürses ile 1982'de Malatya turnesinde tanıştı,1986'da nikah masasına oturdu.